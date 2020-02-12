«Нет больных? Откуда знаете?» Лайнер из США никто не принимает

Американскому круизному лайнеру Westerdam, на борту которого находятся 2 257 человек, отказали в высадке пассажиров на сушу уже пять портов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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После того, как лайнер не пустили в Таиланд, в министерстве здравоохранения обосновали это возможным наличием на борту судна зараженных коронавирусом людей. По той же причине ранее судну отказали в стоянке Тайвань, Япония, Филиппины и остров, принадлежащий США, Гуам. Между тем, оператор судна Holland America Line заявляет, что Westerdam не находится на карантине, оснований подозревать заболевание у кого-либо на борту нет.

Правительство Таиланда заявило, что рассмотрит возможность оказания помощи любому больному на борту круизного лайнера Westerdam, а также при необходимости доставит на судно продовольствие и воду. Однако в компании заявляют, что топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса.

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Конечной точкой должен был стать японский порт Иокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля 2020 года. Однако Япония отказалась принимать Westerdam, сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила, пишет Bloomberg.

«Westerdam нужна помощь правительства США. 600 американцев застряли в море, включая мою дочь, которая нуждается в медицинской помощи. С тех пор, как мы покинули Гонконг, нам было отказано, по сути, в каждом порту, каждой стране», — написал один из пассажиров, Скотт Уиллетт, в твите, обращенном к президенту Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и главе администрации пенса Марку Шорту.

«Определенно, стресс. Мы были в море 14 дней. У нас нет болеющих пассажиров. Westerdam — ​​это корабль, где находятся, в основном, американские, австралийские и британские отдыхающие, мы не имели никаких контактов с материковым Китаем, только приземлились в Гонконге и направились прямо к нашему кораблю», — написала другая пассажирка в своем Twitter.

По мнению людей, массовые отказы в заходе в порт — это дискриминация и массовая истерия, связанная с новым вирусом.

«Вот вам сюжет из области научной фантастики. В условиях глобальной эпидемии, которая уничтожает население Земли, все люди собрались на борту одного круизного корабля — единственного безопасного места на земле. Пассажиры на борту «Вестердама начинают нервно смотреть друг на друга», — написала девушка, находящаяся на судне.

Тем временем жители Таиланда, правительство которого запретило остановку кораблю, возмущены тем, что пассажиры обвиняют их в издевательствах.

«Я не понимаю, почему многие люди беспокоятся о людях на корабле, но не беспокоятся о Таиланде. Таиланд просто маленькая страна! Как мы можем заботиться о 2000 человек? Люди на корабле сказали, что ни у кого нет вируса, но как вы узнали? Вы уверены?» — написала одна из них в Twitter.

Как рассказал Bloomberg эксперт в области морского права, круизный корабль, которым управляет Holland America Line Carnival Corp, может рассчитывать на помощь, если он потерпит бедствие или когда у него закончится топливо, а у людей — жизненно необходимые вещи. Только после этого в силу вступают международные конвенции, которые обяжут ближайшую к лайнеру страну принять его или оказать помощь.

Около Йокогамы с 5 февраля 2020 года на карантине из-за вспышки коронавируса нового типа уже стоит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого уже 174 человека заражены инфекцией. Люди заявляют о недостатке пищи и воды, а также о холодном отношении сотрудников.

«Большинство пассажиров на борту подавлены. Нас держат взаперти уже довольно долго и, похоже, что нам придется просидеть здесь еще девять дней. Японские медики сказали, что те, у кого 19 февраля не будет симптомов вируса, будут проверены, и если пассажир чист, ему позволят сойти с корабля», — рассказывает пассажир Дэвид Эйбел.

Из-за вируса и хаоса пассажиры получают не те услуги, за которые заплатили. В своих видеотрансляциях в соцсетях мужчина рассказывает, что пассажиров не кормили со вчерашнего вечера, а когда он сегодня в полдень подошел к к одному члену экипажа с просьбой о пище, ему отказали.

«Я диабетик и мне нужно поддерживать уровень инсулина. Я сейчас подошел и попросил дать мне хотя бы что-то перекусить. Ответ меня поразил. Мне сказали, что все обслуживание на корабле приостановлено, поскольку еще неизвестно, что или кто является источником инфекции, и что это вполне может быть еда», — отметил Эйбел.