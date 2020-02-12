Попала на камеры: женщина бросила младенца в снег рядом с метро

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по столице.

«По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика, на вид 2-3 месяца», — указано в сообщении СК.

По словам самого мужчины, обнаружившего завернутого в одеяло младенца, он сразу же обратился в экстренную службу. «Подъехала «скорая» с полицией, сказали, что ребенок здоров и жив, его повезли в больницу, — рассказал он РЕН ТВ. — Сказали, что ребенку два месяца. Ничего страшного с ним не случилось. Где-то в 5.10 нашел его».

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По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В первую очередь следователи намерены установить личности родственников мальчика.

Как сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, первые зацепки у следователей уже появились — мать ребенка попала на камеры в переходе, где был брошен мальчик. «Камеры зафиксировали женщину, ведется розыск», — сообщила Ярославская РИА «Новости».

Сам младенец сейчас находится под наблюдением врачей. Впоследствии его направят в учреждение соцзащиты, где он будет обеспечен всем необходимым, сообщила пресс-служба департамента труда и соцзащиты.

«Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Ситуация с брошенным мальчиком находится на контроле аппарата уполномоченного по правам ребенка РФ, в котором отметили, что в ближайшие дни ребенок точно останется в больнице.

«Уполномоченный находится на связи с медицинским учреждением, региональным детским омбудсменом и профильными ведомствами.

Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование. В больнице мальчик проведет ближайшие дни», — сообщили в пресс-службе аппарата.

Ранее, в ноябре минувшего года, еще одного брошенного младенца увезли со свалки в Саратовской области. По данным регионального СУ Следственного комитета, женщина родила девочку в квартире своего знакомого в одном из сел Новобурасского района Саратовской области, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Впоследствии она рассказала о случившемся мачехе, которая позвонила в скорую помощь. Девочка была жива — ее отправили в больницу.

«В отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — статьи 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», — было указано в сообщении СК.