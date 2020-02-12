Опасные посылки: два взрыва на почте в Нидерландах

В двух городах Нидерландов, Амстердаме и Керкраде, в почтовых отделениях одной компании прогремели два взрыва — бомбы были доставлены в конверте. Об этом сообщила голландская полиция на своей странице в Twitter.

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По данным правоохранителей, один взрыв произошел в почтовом отделении офисного здания в Амстердаме около 8.00 (10.00 мск). «Возможной причиной является посылка со взрывчаткой. В результате взрыва никто не пострадал», — говорится в сообщении полиции.

Второй взрыв произошел на сортировочном пункте почты в городе Керкраде в районе 8.30 (10.30 мск). «Никто не пострадал. Все люди из здания эвакуированы, для проведения расследования на место прибыли сотрудники подразделения по работе с взрывными устройствами. На данный момент неизвестно, есть ли связь между этим взрывом и инцидентом в Амстердаме», — отметили в ведомстве.

Как сообщил РИА «Новости» представитель полиции Нидерландов Рубен Спронг, ранее почтовая служба получала письма с угрозами.

Незадолго до этого инцидента почтовые бомбы были доставлены шести различным предприятиям в в нескольких городах Нидерландов. По данным полиции, каждое взрывное устройство имело потенциальную опасность — однако их либо удавалось вовремя деактивировать, либо они не срабатывали.

Почтовые бомбы были обнаружены в отеле и на заправочной станции в Амстердаме, на автомобильном предприятии и заправочной станции в Роттердаме, а также в агентстве недвижимости в Утрехте. Полиция в Роттердаме была вызвана на место обнаружения подозрительной посылки в автосалоне Mercedes Benz.

Шестую бомбу нашли в штаб-квартире Центрального бюро по взысканию долгов. Следствие сразу исключило любую прямую связь между коллекторами и отправленными бомбами.

Власти уже предупредили жителей, чтобы они были бдительны и сообщали о любых подозрительных, выпуклых письмах с логотипом организации по взысканию долгов CIB, особенно в случае если на конверте указан роттердамский адрес этой организации. На каждой посылке логотип и адрес были напечатаны на одной наклейке, а данные получателя — на второй.

«Присланные бомбы не нанесли никакого ущерба, потому что взрывчатка не взорвалась, но могла привести к серьезным травмам», — рассказали в полиции. Следователи считают, что за этим стоит один и тот же подозреваемый или несколько человек. Однако злоумышленников до сих пор не нашли.

Похожая волна подозрительных посылок прошла в январе 2019 года в Австралии. Тогда в Мельбурне в посольства и консульства различных стран доставили порядка 10 подозрительных посылок, из-за чего были экстренно эвакуированы сотрудники некоторых дипломатических представительств. Об этом сообщало издание The Weekly Times.

Правоохранители тогда пояснили, что пакеты с подозрительным содержимым доставили в дипломатические офисы Германии, Италии, Индии, Испании, Великобритании, Швеции и Кореи. В полиции заявляли, что считают такую «рассылку» целевой, направленной только против штатной работы диппредставительств. Однако пакеты с надписью «Открывать, надев маску», не слишком нарушили планы сотрудников дипломатических миссий. Работники консульств и посольств вернулись к работе через два часа после обнаружения подозрительных посылок.

Найти предполагаемых злоумышленников следствию не удалось.