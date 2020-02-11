Жестокое избиение: кому в Польше не нравится русский язык

В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.

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Конфликт начали поляки, которые подошли и потребовали прекратить общаться на русском языке, но компания продолжила разговаривать как прежде, в итоге была избита, передает ИА «Откровенно.Ru».

Городское полицейское управление уже возбудило уголовное дело по факту избиения и при этом признало, что нападение было совершено «по национальному признаку».

Два дня назад неизвестные избили женщину и выбили ей зубы после того, как она заговорила на русском языке на улице в Киеве. Об этом сообщали местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 9 февраля. Прохожие заметили окровавленную женщину на лавочке. Пострадавшая рассказала, что несколько мужчин избили ее после того, как она заговорила по-русски.

Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы. Также выяснилось, что в момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Осенью 2019 года в США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

При этом лозунг «Make America Great Again» был написан на русском языке — «Сделаем Америку снова великой».

Конфликт завязался в туалете одного из ресторанов. 32-летний Дэвид Дельгадо нанес потерпевшему удары в лицо, а затем продолжил избивать его, когда тот упал. После мужчина украл кепку и скрылся.

Летом прошлого года в Польше в одном из ночных клубов города Владыславово местные жители избили двух украинцев за то, что те говорили на родном языке. Об этом сообщало местное издание Dziennik Baltycki.

По данным СМИ, инцидент произошел в конце августа 2019 года, однако известно о нем стало только в октябре. В Польшу украинцы прибыли на заработки. Так, в один из вечеров они решили посетить местный ночной клуб.

На протяжении длительного времени все было спокойно, однако, когда мужчины вышли на улицу, охранники развлекательного заведения услышали, что они разговаривают на украинском языке.

После этого сотрудники заведения подошли к гастарбайтерам и стали оскорблять их. Между потерпевшими и охраной начался конфликт.

Затем охранники применили слезоточивый газ и стали избивать украинцев — один из мужчин получил серьезные травмы и после инцидента впал на 18 дней в кому.

Когда потерпевший пришел в себя, он узнал, что после драки у него парализовало половину тела и была частично потеряна память. Долгое время мужчина не мог разговаривать. Родственники пострадавшего, которые проживают на территории Украины, собрали деньги на его лечение.

Ранее за разговоры на родном языке пострадал инвалид Вячеслав Рожков. 5 июля 2018 года в украинском селе Буймер его избили за разговоры на русском языке. Как уточняло издание Donpress, пенсионер 20 лет проработал на шахте Донбасса, после чего получил инвалидность второй степени и переехал в Буймер.

Тем не менее односельчане сразу невзлюбили его семью, разговаривающую на русском языке. В июле местные жители сначала избили Рожкова, а затем вытащили на дорогу и попытались переехать на машине. Мужчине удалось убежать от злоумышленников. После ЧП он направился в больницу, где медики зафиксировали, что у него порван рот.

«Мы выходим из магазина: А почему вы разговариваете на русском языке? Ну как почему? Ну, разговариваем. Вы должны разговаривать на украинском. Я говорю: так подожди, но ведь никто никому ничего не должен», — рассказывала Donpress супруга потерпевшего.

В июне 2018 года в кафе-баре Мариуполя подполковник Государственной пограничной службы Украины подрался с охраной из-за меню на русском языке. Об этом сообщила замглавы Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, военный вечером 17 июня вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке, после чего охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.

«Это мой добрый и давний друг — Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины, — рассказала Бобровская. — Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе «RedCups RDCP Lounge» в Мариуполе с коллегами — охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все по просьбе уважать клиентов и дать меню на украинском языке».