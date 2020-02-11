«Страшно было»: как пациенты бегут с карантина

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

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Как уточнили в организации, женщина была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, согласно которому она должна была в течение 14 дней находиться под наблюдением врачей в больнице.

«Она его не выполнила. В полицию уже направили телеграмму для привлечения нарушительницы к административной ответственности», — сообщили в комитете.

В организации уверены, что женщине должны быть предъявлены обвинения по статье «Неповиновение законному требованию должностного лица, органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». Ей грозит штраф в размере до 500 рублей.

Изначально беглянка обратилась к медикам с признаками ОРВИ после того, как вернулась из КНР 30 января. Тем не менее, по ее словам, на госпитализацию она не рассчитывала.

«Необходимости в госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб», — написала женщина в Instagram.

По ее словам, уйти из медучреждения ей удалось еще 7 февраля, после чего несколько дней она консультировалась с адвокатами о правомерности своих действий.

«Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. <...> Человек имеет право отказаться от госпитализации — мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. «Права человека» — пустой звук и непонятные буквы», — подчеркнула девушка в своем посте.

Для того, чтобы выбраться из изолированного бокса, в котором она лежала, пациентке пришлось взломать электронный замок. В социальных сетях она опубликовала видео с подробным описанием плана побега. «Страшно было жуть, током бы дернуло так, что две недели не просто в больничке потом лежала», – прокомментировала она.

Во вторник, 11 февраля, женщина с подозрением на коронавирус сбежала от санитаров из паба в испанском городе Вальядолиде. Об этом сообщает местное издание Norte de Castilla.

Первыми на состояние женщины с азиатскими чертами лица обратили посетители паба Italia, расположенного в самом центре города, – их смутили ее приступы кашля и рвоты. Они обратились в экстренную службу «112», которая связалась с городским советом по делам здравоохранения. В результате был активирован протокол о ситуации с заражением коронавирусом, и на место выехала команда санитаров в защитных комбинезонах и масках.

Тем не менее, оперативно изолировать нетрезвую девушку не удалось — воспользовавшись суматохой, она вызвала такси и сбежала. Позже полицейским удалось задержать ее по месту жительства и отправить в больницу под карантин.

Как оказалось, женщина вернулась в Испанию из Шанхая десять дней назад. Тем не менее, по информации издания 20 minutos, 11 февраля ее анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Не дождавшись результатов теста на коронавирус решила сбежать и 31-летняя пациентка больницы австрийского Зальцбурга.

Об этом сообщал kronehit.at. Инцидент произошел 5 февраля: ночью девушка самовольно покинула инфекционное отделение больницы, куда ее доставили днем ранее. Спустя несколько часов полицейские обнаружили беглянку в ее квартире и вернули в медучреждение.

Результаты анализа на содержание в крови австрийки коронавируса должны появиться только вечером 12 февраля, сообщает сайт aif.ru. До этого специалисты устанавливали, контактировала ли она с кем-то за время, проведенное вне больницы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 февраля, число зараженных по всему миру за один день выросло более, чем на 3 тысячи человек. Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, количество заболевших в материковой части страны составляет 42 638 человек, при этом скончались 1018.