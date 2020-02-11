«Выписали с цветами»: как в Тюмени победили коронавирус

Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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По информации директора областного Депздрава Инны Куликовой, заразившуюся уроженку Китая лечили так же, как при обычном ОРВИ, так как болезнь протекала в легкой клинической форме.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — заявила Куликова.

Сейчас в карантинном центре для людей, эвакуированных из Китая, продолжает лечение один пациент. Тем не менее, как заверила министр, его проблемы со здоровьем не связаны с коронавирусной инфекцией.

О выздоровлении китаянки в социальных сетях сообщил и губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, скоро она уже сможет вернуться к учебе.

«Рад сообщить, что сегодня после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая. Она здорова, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Врачи подтверждают, что она может продолжать учебу в обычном режиме», – написал Моор.

Учащиеся из Китая, среди которых была зараженная коронавирусом девушка, прилетели рейсом Пекин — Новосибирск — Тюмень 28 января. Они должны были заселиться в общежитие, однако одна из студенток почувствовала недомогание и обратилась к директору общежития.

«Внизу в общежитии студентов встретили всего два человека, началась процедура заселения. Девочка сказала, что она чувствует себя плохо, и ее тут же оставили на первом этаже в актовом зале, после чего вызвали «скорую». Прямого массового контакта с ребятами не могло случиться», — сообщила ректор ТИУ Вероника Ефремова изданию «Тюмень онлайн».

Она также подчеркнула, что все студенты, вернувшиеся из Китая после каникул, переведены на дистанционное обучение до 2 марта.

Ранее о том, что в России были выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что оба заболевших — граждане Китая. Один случай зафиксировали в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.

Сейчас под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тыс. человек. По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала года из всех пациентов с подозрением были госпитализированы 769 человек.

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более шести тысяч — это граждане Китайской народной республики», — отмечала Попова.

Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее уже закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, а также ограничило пересечение границы с Монголией и отменило рабочие визы для граждан Китая.

Кроме того, из провинции Хубэй были эвакуированы находящиеся там россияне.

Вылететь в Китай из РФ сейчас можно только рейсами «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также приостановило железнодорожное сообщение с Китаем.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 февраля, число зараженных по всему миру за один день выросло более, чем на 3 тысячи человек. Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, количество заболевших в материковой части страны составляет 42 638 человек, при этом скончались 1016.