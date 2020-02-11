Украли в детстве: как россиянин нашел мать спустя 20 лет

27-летний житель Ростова-на-Дону, которого в детстве выкрал его отец, спустя 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Реклама

До 2000 года молодой человек, будучи ребенком, проживал вместе с родителями в Волгоградской области – когда мальчику исполнилось семь лет, супруги развелись. Сын остался с матерью, а отец забирал его лишь на выходные, однако в один момент так и не вернул.

Когда мать мальчика прибежала в дом к бывшему мужу, соседи сообщили, что он вместе с ребенком и пожилой матерью куда-то уехал. Женщина обратилась в правоохранительные органы, но разыскать сына не удалось.

По данным регионального МВД, отец перевез мальчика в Ростов-на-Дону — там они постоянно меняли места жительства, ночуя то в съемных квартирах, то в гаражах. Мужчина жестоко обращался с сыном и не дал ему окончить школу — в итоге мальчик получил всего два класса образования.

20 лет уроженец Волгоградской области прожил в Ростове-на-Дону – как отмечает региональное МВД, все это время у него не было даже паспорта. За это время его бабушка умерла, а отца отправили в колонию по статье о незаконном обороте наркотиков.

В итоге 27-летний молодой человек нашел работу на автомойке — там во время работы он обмолвился с коллегами о потерянной матери. Знакомые помогли найти ее через соцсети.

Списавшись с женщиной, парень переехал к ней в город Фролово Волгоградской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. 10 февраля 2020 года сотрудники полиции впервые вручили молодому человеку паспорт.

Не менее удивительная история произошла в Рязани — там супруги Моисеенко из Белоруссии нашли свою 24-летнюю дочь Юлию, пропавшую 20 лет назад.

В октябре 1999 года отец девочки поехал вместе с ней на рынок, чтобы продать картошку. На обратном пути в электричке, следовавшей по маршруту Минск — Осиповичи, мужчина заснул. Очнувшись, он увидел, что дочери рядом нет.

Ни расклейка фотографий по улицам, ни поиск сотрудников правоохранительных органов, ни опубликованные в СМИ ориентировки не помогли найти ребенка.

Сама девушка, которой уже 24 года, сообщила, что помнит лишь, как сотрудники милиции в 1999 году увидели ее одну на железнодорожной станции в Рязани.

До этого, по словам Юлии, ее сопровождала некая супружеская пара, постоянно прячущаяся от людей в форме. Позже выяснилось, что в Рязани девочка оказалась через 20 дней после исчезновения.

Рязанским полицейским девочка рассказала о себе все, кроме фамилии и точного места жительства. В итоге правоохранители искали ее родителей только на территории РФ. Позже ребенка определили в центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а уже через несколько месяцев ей нашли приемную семью.

Девушка успела получить образование товароведа, вступить в брак и развестись, родить дочь, а также поступить в медицинский колледж. Разыскать родителей девушке помог ее молодой человек Илья Крюков. «С Юлей мы познакомились относительно недавно, в марте. Она рассказала о своей ситуации, вот я и попробовал найти о ней какую-то информацию. Хорошо, что сейчас век интернета», — сообщил парень РИА «Новости».

В итоге он вбил в интернете приметы своей возлюбленной и ее имя – в сети сразу всплыла статья из газеты двадцатилетней давности с ориентировкой на Юлию. После этого девушка приехала в Белоруссию – там с помощью экспертиз было установлено ее родство с семьей Моисеенко.