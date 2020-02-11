Гость на свадьбе: супругов из Калининграда обвинили в госизмене

В государственной измене в пользу спецслужб Латвии обвиняются эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец. Как сообщает ТАСС, семейная пара из Калининграда раскрыла информацию о сотруднике ФСБ.

«Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб», – изложил версию следствия источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее ФСБ завершила следствие и предъявила обвинения Зиминой и Антонцу обвинения в окончательной редакции – по статье 275 УК РФ «Госизмена». Россияне отрицают вину.

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Подробности дела в связи с его нахождением под грифом «секретно» не разглашаются.

Константин Антонец по образованию юрист. Ранее он переехал из Калининграда в Москву, где стал работать в «крупной и веселой» компании, передают СМИ слова его шурина Константина Зимина. Он отказался называть, в какой конкретно организации работал его родственник, однако пояснил, что там «много бывших сотрудников ФСБ».

О подробностях дела, фигурантом которого стал Антонец, не знают даже его родственники. Сам он якобы в разговоре с тестем сказал, что дело сфабриковано.

Его супруга до ареста занимала должность директора Балтийского центра диалога культур, где также трудился и ее супруг. После она стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова. В ее профессиональные интересы входили «идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ», утверждает «Российская газета».

СМИ нередко сообщают о задержаниях по обвинению в госизмене. В конце декабря в Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в измене РФ. Он был арестован и отправлен по этапу в Москву. По словам источника ТАСС, детали уголовного дела не разглашаются в интересах следствия. Судебное заседание об избрании меры пресечения для россиянина проходило в закрытом режиме. Однако в материалах дела информации под грифом «секретно» не было.

В Крыму шпионов задерживают регулярно. В ноябре российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого заподозрили в передаче ценной государственной информации Украине.

По версии службы безопасности, солдат «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Такое задание он, как считают следователи, получил от Главного управления разведки Минобороны Украины, считают в ФСБ.

В 2018 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который обвинялся в госизмене. Пархоменко был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины в ноябре 2016 года, тогда же его арестовали. Он уволился из Черноморского флота в 2005 году, до этого служил на штабных должностях.

По данным Центра общественных связей ФСБ, капитан второго ранга в запасе Пархоменко передавал украинской спецслужбе сведения о Черноморском флоте. Как сообщили в пресс-службе суда, его завербовали службы иностранного государства, представителям которой он за денежное вознаграждение выдавал секретные сведения.

На судебном заседании Пархоменко не признал себя виновным в госизмене и также отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства гостайны.