«Плевок властей»: как пенсионер «отблагодарил» депутатов

В Карелии пенсионер Сергей Андруневич, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — заявил мужчина.

По информации местных СМИ, речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет. В конце прошлого года конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. В результате выплаты увеличились на процент официальной инфляции, что в абсолютных цифрах составило всего 21 рубль.

«Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков, Они совсем потеряли стыд. Себе зарплату поднимают ежегодно, а от стариков отмахиваются подачкой», — пожаловался Андруневич в разговоре с Ura.ru.

Как сообщает издание, глава заксобрания Артур Парфенчиков ежегодно повышает свое денежное состояние — в последний раз о надбавке стало известно в прошлом году. Благодаря этому на содержание губернатора в бюджете 2020 года заложено 5,6 млн рублей — это на 27,2% больше, чем в 2019-м. За вычетом НДФЛ средняя зарплата Парфенчикова составила более 400 тыс. рублей.

Издание «Петрозаводск говорит» пишет, что пенсионер Андруневич — активист местной ячейки КПРФ. Согласно данным на сайте партии, он возглавляет петрозаводскую организацию. Он имеет звания подполковника госбезопасности в отставке и ветерана труда, в прошлом служил летчиком пограничных войск.

Это не первый раз, когда региональные чиновники и депутаты, вызывают открытый гнев людей смешными суммами выплат. Так, в январе 2020 года стало известно о 75-летней курганской пенсионерке, родственник которой написал в соцсетях, что она получила прибавку к пенсии — 1 рубль и 10 копеек.

«Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», — написал в группе в соцсети «Вконтакте» внук. Мужчина уточнил, что женщина всю жизнь проработала и льготами она не пользуется.

В комментариях курганцы написали, что подобные случаи происходят по всему региону. «У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки», — написала в сети пользовательница Тамара Радость.

В областном отделении пенсионного фонда Ura.Ru сообщили, что прибавка такого размера вполне может быть. Те, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты. Таким образом, пенсия достигает размера прожиточного минимума — 8750 рублей. Прибавка же идет только на начисленную пенсию. «Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — уточнила пресс-секретарь отделения Мария Метелева.

В ноябре 2018 года в Новосибирске недовольная повышением прожиточного минимума на 89 рублей пенсионерка принесла в региональное министерство труда «подарочный набор» на эту сумму.

В него вошли брусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, спички и пачка соли. Женщина попросила передать «подарки» министру. Видео разместили в группе правозащитной организации «Гражданский патруль» в соцсети «ВКонтакте».

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в свою очередь, сообщал, что гражданам, которые по разным причинам не выработали необходимый трудовой стаж, в соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи» положена доплата к пенсии. Она компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией и рассчитывается индивидуально.