«Верхушка айсберга»: более 1000 человек умерли из-за вируса

ВОЗ призывает страны готовиться

– По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных по всему миру за один день выросло более, чем на 3 тысячи человек.

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– Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, количество заболевших в материковой части страны составляет 42 638 человек, при этом скончались 1016.

– Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что сложившаяся ситуация с коронавирусом может быть лишь «верхушкой айсберга». Он напомнил, что в числе заразившихся коронавирусом есть и те, кто не ездил в Китай. Эти случаи, возможно, означают, что коронавирус на самом деле распространился шире, чем считалось.

В связи с этим он призвал страны быть готовыми к появлению на их территориях коронавируса и порекомендовал оборудовать свои лаборатории для быстрой диагностики заболевания.

– При этом число новых случаев заражения коронавирусом в КНР снижается шестой день подряд во всех регионах, кроме провинции Хубэй, сообщает госкомитет по здравоохранению страны.

По данным ведомства, во всей стране 3 февраля обнаружено 3 235 случаев, из них за пределами провинции Хубэй – 890, 4 февраля – 3 887 и 731 соответственно, 5 февраля – 3 694 и 707, 6 февраля – 3 143 и 696, 7 февраля – 3 399 и 558, 8 февраля – 2 656 и 509, а 9 февраля – 3 062 и 444.

В России ищут пранкеров

– В России вскоре может не остаться пациентов, болеющих пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. 10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что двоих граждан КНР, у которых ранее на территории РФ был обнаружен коронавирус нового типа, скоро выпишут из больницы. Оба пациента чувствуют себя хорошо и прошли «все необходимые противоэпидемические мероприятия».

«И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке», – сказала Попова.

– Глава Роспотребнадзора также рассказала, что 20 тыс. человек в России находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус. С начала года из всех пациентов с подозрением были госпитализированы 769 человек.

«На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более шести тысяч — это граждане Китайской народной республики», – сказала Анна Попова.

– Правоохранители задержали одного из пранкеров, которые разыграли пассажиров московского метро: молодой человек внезапно упал, а другие начали кричать, что он «заражен» коронавирусом. Пранкеры сняли это на видео, которое выложили в сеть. Одного из подозреваемых уже задержали, его сообщников ищут.

— Россияне, эвакуированные из Китая и сейчас находящиеся на карантине в санатории под Тюменью, по окончании двухнедельного срока разъедутся по 44 городам России, сообщила журналистам директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Пока что ни у одного из них заболевание не выявлено.