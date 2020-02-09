Хуже атипичной пневмонии: 900 человек умерли от коронавируса

Бьет рекорды

— По последним данным ВОЗ, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 40 171 человек: на лечении находятся 35 982 заразившихся, 6484 из них — в тяжелом состоянии. Выздоровел 3281 пациент — их уже выписали из больницы

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— Умерли от болезни 908 человек.

— Количество людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV, превысило число жертв атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Это следует из отчетов Национальной комиссии по здравоохранению КНР и ВОЗ.

— Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43%, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

— Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней заявили, что распространение коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в конце декабря, может достигнуть своего пика во второй половине февраля.

Ситуация в России

— Режим повышенной готовности введен на территории Еврейской автономной области из-за ситуации с коронавирусом в Китае, сообщили РИА «Новости» в правительстве области. Ранее режим повышенной готовности ввели другие два пограничных с Китаем региона — Забайкалье и Приамурье.

— Самолет МЧС России доставил в Китай партию гуманитарной помощи — это медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

— В Счетной палате РФ заявили, что, если борьба с эпидемией ранее неизвестного коронавируса затянется, это нанесет существенный ущерб российской и мировой экономике.

— На Камчатке прошло очередное заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По итогам было решено организовать дезинфекцию пассажирского транспорта. Обработка автобусов будет проводиться после каждого кругового рейса.

— Власти Челябинской области накануне были вынуждены закрыть карантинный пункт в поселке Ужевка Сосновского района, куда поместили шестерых граждан Китая — это произошло из-за протестов местных жителей. Людей, оказавшихся под наблюдением, отправили в другие медицинские учреждения, при этом, как сообщил региональный министр здравоохранения области Юрий Семенов журналистом, они оказались здоровы.

Мировые проблемы

— На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса. В Минздраве Японии отметили, что одним из заболевших стал гражданин Украины — он первый инфицированный человек из этой страны

— Тем временем посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием. Он отметил, что ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.