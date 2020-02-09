«Спокойный и вежливый»: что известно о стрелке в Таиланде

В Таиланде ликвидировали военнослужащего, который накануне устроил стрельбу в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима. Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда

«Операция закончена, преступник ликвидирован. Скоро сюда прибудет премьер-министр, он и участники операции расскажут все подробно», — заявил генерал в эфире телеканала «Тхаи Рат ТВ».

В результате нападения ранения получили 57 человек, 27 человек погибли, включая самого преступника, — также сообщается о гибели одного из сотрудников спецназа

«Двум раненым сделаны нейрохирургические операции, одному — серьезная операция на кишечнике, двоим — на ногах, у остальных были более легкие ранения», — уточнил силовик.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны, злоумышленник 17 часов скрывался в здании торгового центра. Оно было окружено полицейскими и взято штурмом. Преступник был убит.

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«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

Напомним, 8 февраля 2020 года в Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима (другое название — Корат). Отмечается, что злоумышленником, по предварительной информации, оказался рядовой одной из частей сухопутных войск.

Мужчина сначала застрелил своего командира, а также двух человек в военном лагере. Затем он угнал автомобиль из части, которая расположена неподалеку, передавал ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

По данным военных, преступником оказался капрал Чакрапант Тхомма — он проехал на угнанной машине по городу, периодически стреляя по прохожим из автоматической винтовки. После этого он остановился у торгового центра «Терминал-21» в районе Муанг и открыл огонь по посетителям. Также сообщалось, что Тхомма выстрелил в здание ТЦ из ручного гранатомета.

Взрыв гранаты убил и ранил несколько человек. Кроме того, на первом этаже магазина начался пожар, который пожарные старались потушить, несмотря на ожесточенную перестрелку.

После этого, проникнув в здание и скрывшись на четвертом этаже торгового центра, капрал взял в заложники около 16 человек. На кадрах видеокамер видно, как остальные посетители ТЦ убегают от звуков выстрелов. Как сообщала местная газета «Кхао Сот», стрелку удалось на время спрятаться от правоохранителей вместе с заложниками.

Силовики обследовали все четыре этажа здания, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Никаких следов преступника они не обнаружили.

О своих действиях стрелок рассказывал в трансляции на Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. На одной из видеозаписей, попавших в сеть, он говорит, что устал стрелять по людям — «болит палец», передавал Telegram-канал Mash.

Пока капрал скрывался в здании ТЦ, к месту событий прибыла его мать, чтобы уговорить его сдаться властям.

«За матерью старшего сержанта Чакрапхана наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и сейчас привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться», — рассказал в эфире телеканала один из сослуживцев стрелка.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские и спецслужбы. Проводится проверка.

«Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный», — рассказал приятель нападавшего.

Он также сообщил, что стрелок украл в части не только автомобиль, из которого обстреливал потом улицы города, но и целый арсенал оружия.

«У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе», — заключил собеседник телеканала.

Родственники стрелка, интервью с которыми транслировал телеканал, характеризовали его только положительно — он был послушным сыном и крайне дисциплинированным человеком.