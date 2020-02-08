«Опозорила честь семьи»: ингуш зарезал сестру из-за видео

В Ингушетии арестован 37-летний Магомедбашир Могушков, который подозревается в убийстве 33-летней сестры — ему якобы не понравилось, что ее задержали и сняли на видео правоохранители. Об этом сообщает региональный портал «Новости Ингушетии».

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По данным СМИ, трагедия произошла вечером 7 февраля 2020 года в квартире на улице Мальсагова в Магасе. В тот день Могушков пришел в гости к родственнице Елизавете Евлоевой, после чего между ними разгорелся конфликт.

Как передает сайт kp.ru, накануне мужчина в одном из пабликов в соцсетях увидел оперативное видео с участием сестры. Девушку задержали, однако выяснилось, что правоохранители пришли не за ней, а за Исой Альтемировым, одним из организаторов банды, которую в народе называли «Казановами».

По данным ингушского МВД, вечером 6 февраля полиция ворвалась в квартиру в связи мероприятиями, направленными на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Незадолго до этого в одном из районов города Назрань была замечена машина марки «Тойота-Королла», в которой мог передвигаться находящийся в федеральном розыске преступник, совершивший осенью прошлого года побег из-под стражи.

Правоохранителями была организована слежка за данным транспортным средством, которое остановилось у многоквартирного дома на улице Магистральная. После этого водитель и трое пассажиров проследовали в квартиру, расположенную на 5 этаже многоквартирного дома.

Однако после того как в жилище вошли сотрудники полиции, предполагаемый злоумышленник сперва кинул гранату в одного из сотрудников полиции, однако та не взорвалась, а после выпрыгнул из окна. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался в машине скорой помощи.

При этом находившиеся в квартире ранее судимый за кражу 36-летний житель села Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Затем, когда видео с места происшествия попало в Сеть, Могушков тремя ударами ножа зарезал Елизавету Евлоеву. Telegram-канал «Ингушская башня» пишет, что мужчина увидел на кадрах сестру и убил ее за то, что она якобы «опозорила честь семьи», связавшись с преступниками.

В итоге спустя некоторое время после совершения преступления предполагаемый злоумышленник сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Между тем, как выяснил kp.ru, погибшая была связана с братьями Альтемировыми, которые прославились шантажом замужних женщин. Летом 2019 года полицейские узнали о банде, которая пять лет орудовала в Назрани. Иса и Хасан Альтемировы знакомились с замужними женщинами, делали им комплименты, дарили цветы и входили в доверие.

Соблазнив свою жертву, они склоняли ее к сексу, а сам процесс тайком снимали на видео. Потом они показывали им ролик, угрожая, что передадут его мужьям. За компромат можно было либо заплатить, либо переспать с другим мужчиной.

Спустя некоторое время одному из мужей, который узнал о неверности возлюбленной, удалось узнать их схему. Проведя собственное расследование, он выяснил, что за соблазнение в банде отвечал Хасан. Мужчина выследил его ночью у одного из домов и выстрелил в ногу. Однако злоумышленнику удалось сбежать от нападавшего, а позже он с ранением обратился в местную больницу.

Узнав об этом, ревнивец собрал около 40 человек и направился в медучреждение. Вооруженные мужчины начали требовать у врачей выдать им Альтемирова. В тот момент у больницы находились правоохранители, которых согласно правилам вызвали медики.

Когда толпа попыталась проникнуть в здание, правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух. Разозлившись, мужчины сильно избили восемь полицейских, однако Альтемирова так и не нашли.

Позже выяснилось, что пока была потасовка с полицейскими, подозреваемому помогли сбежать родственники. Рядом с его домом нашли автомобиль, а позже и его самого. Альтемирова обвинили в вымогательстве и арестовали. Он получил четыре года колонии. Отмечается, что суд смягчил ему наказание — у осужденного шестеро детей.