Стрельба в ТЦ: в Таиланде военный убил 17 человек

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима (другое название — Корат). Об этом сообщает сайт газеты «Тхаи Рат», ссылаясь на заявление местной полиции. Отмечается, что злоумышленником, по предварительной информации, оказался рядовой одной из частей таиландских Cухопутных войск. По данным местного Минздрава, погибли 17 человек.

Реклама

Как передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post, мужчина сначала застрелил своего командира, а также двух человек в военном лагере, а после угнал в своей части, которая расположена неподалеку, военный внедорожник.

Злоумышленник, которым оказался, по данным военных, капрал Чакрапант Тхомма, проехал на угнанной машине по городу, периодически стреляя по прохожим из автоматической винтовки. После этого он остановился у торгового центра «Терминал-21» в районе Муанг и открыл огонь по посетителям.

Телеканал Thai PBS передает, что злоумышленник предварительно выстрелил в «Терминал-21» из ручного гранатомета.

Отмечается, что взрыв гранаты убил и ранил несколько человек. Кроме того, на первом этаже магазина начался пожар, который пожарные недавно закончили тушить, говорится в сообщении.

Местный Минздрав сообщает, что погибли 17 человек. Кроме того, многие люди получили ранения. Капрал на четвертом этаже торгового центра удерживает в заложниках порядка 16 человек. На месте происшествия работают полицейские и спецслужбы. В то же время проходит экстренная эвакуация раненых. На кадрах видно, как посетители ТЦ пытаются спастись бегством, направляясь как можно дальше от звуков выстрелов.

Известно также, что стрелок вел трансляцию своих действий в торговом центре в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована. На одной из видеозаписей, попавших в Сеть, он говорит, что устал стрелять по людям — «болит палец», передает Telegram-канал Mash, прикрепив запись к посту.

Накхон Ратчасима (Корат) — это третий по величине город Таиланда. Он является столицей северо-восточного региона. В этом городе находятся промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельхозпродукции. В самом городе туристических объектов нет. Но неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

Ранее массовое убийство произошло в августе прошлого года в торговом центре в Техасе. Тогда погибли порядка 19 человек, еще 40 были ранены, сообщал телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников полиции.

По данным BBC, в правоохранительные органы первые сообщения о стрельбе поступили утром 3 августа. Местные полицейские отмечали, что выстрелы производились как в торговом центре Cielo Vista, так и в близлежащем Walmart.

В Walmart впоследствии рассказали, что «в шоке от трагических событий в торговом центре Cielo Vista». Представители супермаркета отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами и «молятся за жертв».

Как рассказывали люди, которые стали очевидцами стрельбы в Эль-Пасо, стрелок, возможно, давно планировал это нападение на супермаркет. «Стрелок хотел крови, должно быть, планировал это», — предположил Кендалл Лонг, один из очевидцев, в комментарии РИА «Новости».

Он также добавил, что люди, находившиеся в Walmart, старались скрыться, но злоумышленник пытался стрелять быстро, чтобы убить как можно больше людей.

Собеседник агентства отметил, что Эль-Пасо считался одним из самых безопасных городов в США, однако после этого происшествия мнение людей, видимо, изменится.

«Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды и собирались расплатиться, но моя мама услышала, будто кто-то что-то ремонтировал, ударял по стене, что-то в этом роде <...>. Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, то сказала, что, на самом деле, это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала мама моему младшему брату и мне. Я схватила ее за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход», — рассказала еще один очевидец Бритни Лечуга.