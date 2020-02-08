Массовое увольнение: в Китае избавляются от иностранных пилотов

Авиакомпании Китая начали сокращать летные экипажи, увольняя иностранных граждан, в том числе российских пилотов. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более 100 пилотов из России.

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«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — рассказал собеседник агентства, который близок к летному составу авиакомпаний. По его словам,

речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Он обратил внимание, что авиакомпании в целом сокращают штат иностранного летного состава, увольняя таким образом не только российских пилотов.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — приводит ТАСС сообщение CSA, которое было разослано сотрудникам-пилотам.

Тем временем источник издания РБК, принадлежащего Григорию Березкину, уточнил, что авиакомпании не увольняют летчиков, а «отправляют их в отпуск без выплат зарплаты».

Местное издание South China Morning Post называет среди тех, кто решил разорвать контракты с иностранными специалистами, такие компании, как China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines. По данным этого СМИ, пилотам предложили выбор: либо уйти, либо остаться, но при условии, что зарплата будет значительно понижена.

Газета отмечает, что такая ситуация сложилась из-за вспышки коронавируса, которая практически парализовала авиасообщение как внутри страны, так и за ее пределами. До 23 января рынок авиаперевозок в Китае только рос, в связи с чем компании могли позволить себе предлагать летчикам высокую зарплату. Теперь же ситуация ухудшилась. Как пишет издание, в последнюю неделю января из-за отсутствия спроса на внутренние перелеты и закрытия аэропорта в Ухане было отменено порядка 30% рейсов, а 3 февраля эта цифра выросла до 60%.

Как рассказала ранее руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина, за последние 3,5 года на работу в Азию уехали более 500 российских пилотов гражданской авиации, передает ТАСС.

По ее словам, основная причина оттока кадров — большая разница между заработной платой в России и Китае. Например, командир воздушного судна (КВС) в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а КВС в Китае зарабатывает от $18 тыс. до $25 тыс. в месяц.

Вместе с тем Ермилина отметила, что пока рано говорить о массовом уходе иностранных специалистов с китайского рынка. «Однако говорить о массовом уходе пилотов с китайского рынка преждевременно. Отток российских пилотов из Китая обратно в Россию не наблюдается, а тот факт, что некоторые пилоты возвращаются в Россию, является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий для себя», — приводит агентство слова Ермилиной.

По последним данным, новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года, заражены 34 546 в Китае и еще 330 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. В то же время ВОЗ говорит о 31 481 случае заражения, из них в Китае болеют 31 211 человек.

Вместе с тем за все время, что вирус распространяется по всему миру, погибли 724 человека, практически все умерли в пределах Китая.

Ранее российские власти эвакуировали из китайского Уханя граждан России. Всех их поместили в карантинную зону под Тюменью. Пока отмечается, что ни у одного из эвакуированных не наблюдаются признаки заболевания. Все прибывшие в Россию чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью. Считается, что именно этот период является инкубационным для этого вида болезни, которая проявляет себя на 7-10 день заражения.

Как отмечает РБК, в России создали еще одну карантинную зону. Она располагается в Екатеринбурге в муниципальном санатории «Бодрость». Туда на двухнедельный карантин будут размещать граждан Китая, которые прилетают в город.