Иск за сбитый лайнер: Канада требует от Ирана $1,1 млрд

Канадские юристы подали групповой иск к Тегерану от имени жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого в небе над Тегераном 8 января иранскими силами ПВО. Истец потребовал $1,1 млрд в качестве компенсации, передает Reuters.

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В качестве ответчиков в заявлении названы Исламская Республика Иран, верховный лидер Али Хаменеи, Корпус Стражей Исламской революции и другие. Главный истец по данному делу является анонимным, но он уже предварительно идентифицирован как Джон Доу. Он является близким родственником жертвы катастрофы, идентифицированной как Джек Доу.

В документе говорится, что личность Джона Доу должна быть скрыта из-за риска того, что «его иранская семья будет подвергнута гонениям или смерти со стороны иранского режима». В иске утверждается, что атака на самолет была «преднамеренным террористическим актом».

Иск был подан адвокатом Джоном Арнольдом, еще одним юристом, занимающимся сопровождением иска, является его отец Марк Арнольд, который представлял интересы клиентов в нескольких предыдущих исках против Ирана, включая решение по апелляции 2017 года, которое привело к конфискации некоторых иранских активов в Канаде.

Постановление 2017 года было вынесено из-за взрывов, убийств и похищений американских граждан, за которые — как установили суды США — несет ответственность власть Ирана. Неясно, есть ли у Ирана какие-либо активы, остающиеся в Канаде, сказал Арнольд. Он добавил, что дело, вероятно, будет рассматриваться несколько лет.

«Обеспечение права голоса для семей [погибших] и получение компенсации за них в судах является основной задачей», — сказал юридический поверенный.

При этом стоит отметить, что иностранные государства обычно не входят в юрисдикцию канадских судов. Канадский закон от 2012 года ограничил судебные разбирательства в отношении стран, которые Оттава называет «иностранными государствами — сторонниками терроризма», а в настоящее время — это Иран и Сирия.

Чуть ранее стало известно, что утечка записи переговоров иранских диспетчеров негативно скажется на дальнейшем сотрудничестве Ирана с Украиной в деле расследования авиакатастрофы Boeing 737. Об этом заявил руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, публикация украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов не передадим», — подчеркнул он.

Иранский чиновник добавил, что Киев нарушил международные нормы, опубликовав материал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении Киева есть важная аудиозапись переговоров тегеранских авиадиспетчеров. Она доказывает, что власти Ирана с самого начала знали о ракетном ударе по украинскому самолету.

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6.12 наш самолет взлетел, а в 6.30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что иранский диспетчер прямо сказал «на персидском и на английском», что ему «кажется, что летит ракета».

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных. Украинских граждан среди жертв — 11 человек.

Западные державы с опорой на данные своих разведок почти сразу заявили, что Иран сбил самолет ракетой. Впоследствии эта версия подтвердилась.

Иран предложил выплатить по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, но Киев посчитал эту сумму недостаточной.

«Мне кажется, что это маловато <...>. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — пообещал глава украинского государства.

Зеленский напомнил, что украинские власти уже выплатили родственникам погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.).

«Вторая часть компенсации — от «Международных авиалиний Украины» через страховые компании», — подчеркнул президент.

Зеленский дважды обсуждал авиакатастрофу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Глава Исламской Республики признал, что вина в случившемся лежит только на его стране. Роухани пообещал сделать все, чтобы все виновные были наказаны, а компенсации выплачены, привел украинский президент слова иранского коллеги.

Глава Украины также в очередной раз потребовал вернуть Киеву бортовые самописцы, чтобы тщательно их расшифровать. По его словам, иранская сторона предложила украинским специалистам вылететь в Иран для проведения этой операции, однако в Киеве есть опасения на этот счет.