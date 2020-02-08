«Вход воспрещен»: как в России оскорбляют китайцев из-за вируса

Сразу в нескольких российских регионах СМИ сообщают о случаях притеснения китайцев из-за страха перед распространением коронавируса, выявленного в КНР.

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Так, некоторые хостелы и отели в Республике Татарстан перестали принимать китайских туристов. На двери одного из хостелов появилось объявление с дорожным знаком «Стоп», запрещающим китайцам вход в здание. Фото таблички опубликовали в соцсетях.

«Внимание! Уважаемые китайцы, которые недавно прилетели из своего родного края! Мы беспокоимся за здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен», – говорится в сообщении на двери. Текст также продублирован на китайском.

Глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что запрет хостела на заселение китайцев является недопустимым и незаконным. С руководством хостела уже провели разъяснительную беседу — нарушение устранено, сообщили в ведомстве.

При этом издание ProKazan.ru сообщает, что лишь в одном хостеле в городе, куда дозвонился корреспондент, согласились принять гражданина КНР. В еще одной гостинице в центре Казани в ответ на просьбу заселить гражданина КНР заявили, что свободных номеров нет. При этом заселить россиянина в номер на эти же даты там согласились сразу же.

В Екатеринбурге две пенсионерки попытались перекрыть дорогу автобусу с гражданами Китая, который следовал в карантинную зону на базе санатория «Бодрость». Напомним, по постановлению главного государственного санитарного врача РФ, здесь работает площадка для двухнедельной изоляции прибывших в Россию китайцев, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Когда автобус попытался въехать на территорию санатория, одна из пенсионерок перегородила ему путь, заявив, что не допустит «китайскую заразу». Когда автобус все-таки проехал, другая пенсионерка сказала: «Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам».

Одна из «активисток» пояснила журналистам, что каждый день приходит к санаторию гулять и возмущена тем, что местных жителей не предупредили о карантине.

Тем временем в столице Дагестана Махачкале ресторан «Гамбит» повесил на входе рекламный плакат, на котором в том числе сообщалось о запрете для граждан КНР и этнических китайцев посещать заведение.

«Китайцам вход запрещен. Дагестанский хинкал с чесночным соусом — лучшее средство против коронавируса», — говорится в тексте.

Владелец ресторана Арсен Гаджиев в беседе с «Кавказ.Реалии» сказал, что такое объявление было повешено, чтобы избежать распространения коронавируса, а также по политическим мотивам. По его словам, реклама является «скрытым вызовом китайцам» за то, что в КНР ущемляют права мусульман. Правда, позднее эта реклама была удалена из Instagram-аккаунта ресторана.

Страдают не только китайцы, но и люди азиатской внешности, которых принимают за граждан КНР. Так, в Москве гид-переводчик Александра Маслова рассказала в Instagram, что местные жители неадекватно отреагировали на тургруппу из Гонконга, которым она проводила экскурсию в метро. По ее словам, некоторые пассажиры «шарахались в разные стороны» от туристов и в грубой форме требовали, чтобы они уехали из России.

Россиянин Владимир, который является этническим корейцем, рассказал «Газете.Ru», что в метро к нему подошла женщина и спросила, не китаец ли он и почему не носит маску.

«Я в ответ сыронизировал, что я китаец и только вчера приехал из Китая. Но паника отключает мозг — она мне поверила», — посетовал выпускник МГИМО.



Студенты из Китая, которые учатся в московских вузах, жалуются, что отношение к ним изменилось после новостей о распространении вируса. По их словам, некоторые жители города стали сторониться их в транспорте, лифтах, магазинах.

«Таксист мне с подружкой пару раз отменял заказ, а когда мы спрашивали, на каком основании, то ссылался на наше происхождение и называл нас вирусом», — приводит «Москва 24» слова студента экономического факультета МГУ.

В сети был опубликован скриншот переписки таксиста и пассажира из Китая. «Отменяйте заказ, если вы китайцы. Отменяйте заказ, вы вирус», — написал водитель такси.

О случаях негативного отношения и страха по всему миру рассказывают китайцы и выходцы из других азиатских стран. Во Франции в ответ на это был запущен флешмоб «Я не вирус», убеждающий, что внешность ничего не говорит о человеке и состоянии его здоровья. Такие же акции в поддержку китайцев прошли в других европейских странах, Канаде, Грузии и азиатских государствах.