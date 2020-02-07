«Меня унизили»: СКР проверяет данные о медбрате-убийце

Прокуратура и Следственный комитет проверяют информацию в СМИ о том, что сотрудник больницы в Кировской области убил около 10 пациентов, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Ранее в пресс-службе минздрава региона сообщили, что проверка ведомства не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства анестезиста Сергея Вольфа, который, по предварительной информации, и является автором поста.

«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента», – говорится в заявлении ведомства.

Представители регионального минздрава подтвердили, что Сергей Вольф является медбратом-анестезистом и работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн.

При этом в ведомстве отметили, что размещенная на фото медицинская одежда не принадлежит сотрудникам госпиталя. Свою проверку уже проводит и Росздравнадзор.

Напомним: 7 февраля СМИ сообщили, что на форуме «Двач» появились сообщения анонимного пользователя о том, что он, будучи медиком, убивает ветеранов, отключая их от аппарата ИВЛ.

Эти сообщения появились под постом о живодерах. Автор утверждал, что ему нравится доставлять мучения умирающим пациентам и наблюдать за их агонией. В качестве доказательства он прикрепил фотографию со своей формой и бейджем, на котором были видны имя и отчество, а фамилию закрывал пистолет. При этом он уточнил, что работает в реанимации.

Другие пользователи заметили, что 10 смертей во время дежурства одного и того же медбрата должны были вызвать подозрения у руководства больницы. На это автор сообщений ответил, что в палатах нет камер наблюдения, на дверях установлены магнитные замки — к тому же врачи туда заходят редко. Кроме того, в отделении за один только месяц может умереть до 10 человек, добавил он.

Вскоре пользователи форума раскрыли личность автора сообщений, в частности благодаря его личным данным с фотографии. По их информации, им оказался Сергей Вольф.

В настоящее время следователи проверяют информацию в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Кировском областном госпитале для ветеранов войн подтвердили, что у них работает медбрат Сергей Вольф, однако отрицают, что автором сообщений мог быть он.

«У нас действительно есть такой сотрудник, но он в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие – не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдем этих хулиганов», – сказали в больнице телеканалу RT.

По словам главы госпиталя, он уже пообщался с Вольфом и тот не знает, кто мог его подставить: «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят».

Сам Вольф уже выступил с заявлением, он отрицает, что убивал пациентов или писал эти сообщения в сети.

«За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», – сказал он на записи, которую опубликовало издание «Подъем».

Медик также обратился к правоохранителям с просьбой найти и наказать тех, кто оклеветал его.