«Сидела на стуле»: тело россиянки обнаружено в Милане

В Милане нашли мертвую 34-летнюю россиянку. Как сообщают местные СМИ, в полицию обратился отец погибшей – в течение суток он не мог связаться с дочерью, поскольку она не отвечала на его звонки. Когда мужчина пришел к ее квартире, которая располагается в фешенебельном районе города, ему никто не открыл. Тогда он выбил дверь.

Реклама

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови. По предварительным данным, женщина скончалась за день до обнаружения.

Издание Corriere della Sera передает, что следствие пока не имеет оснований для подозрения в убийстве. Прокурор Адриано Скудьери заявил, что, по одной из версий, причиной смерти стал «момент коллапса».

Дело в том, что женщина злоупотребляла алкоголем и лекарствами и проходила курс лечения от зависимости. Кроме того, она страдала от депрессии.

В архивах полиции сохранилась информация о том, что за несколько месяцев до ее смерти женщину нашли в сумеречном состоянии сознания, когда у нее в квартире возник небольшой пожар. Именно тогда она и могла получить ожоги на теле.

Представители генконсульства России в Италии разбираются в произошедшем. Личность девушки и детали происшествия уточняются.

6 февраля в итальянском городе Пьоссаско под Турином на севере страны обнаружили тела россиянки и ее мужа, гражданина Дании. По данным СМИ, около 04.00 соседи супружеской пары услышали громкие крики, доносящиеся из квартиры, при этом россиянка отчаянно просила о помощи. Они вызвали карабинеров, однако, когда силовики прибыли на место, из квартиры не доносилось ни звука. Взломав дверь, они обнаружили там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа Андреаса Педерсена.

Пока идет следствие, однако полиция склоняется к версии о том, что между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой Педерсен набросился на свою жену и убил ее. Осознав, что произошло, мужчина совершил суицид.

По информации итальянских СМИ, супруги переехали в Пьоссаско около года назад. Соседи утверждают, что они вели замкнутый образ жизни. Марочкина и Педерсен работали в компании AP Service 3D, которую датчанин основал в 2008 году. Фирма специализировалась на разработке 3D-моделей и консалтинговых услугах для клиентов — в частности в автомобильной отрасли. Россиянка была занята в сфере архитектуры и графики.

Консульство РФ сообщило, что дипломаты оказывают содействие родственникам Марочкиной в организации отправки ее тела на родину.

Еще одно убийство россиянина было совершено в Грузии, об этом СМИ сообщили 5 февраля. Тело 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в келье монастыря у села Марткопи Гардабанского муниципалитета.

Настоятель монастыря отец Вениамин сообщил журналистам, что убитого звали Игорь, он жил здесь больше года, приехав из Москвы.



«У него были проблемы со здоровьем, беспокоили легкие. Тут воздух чистый, он лечился и молился», – добавил отец Вениамин.

По предварительным данным, убитый и предполагаемый убийца проживали в одной келье. Подозреваемый ранее уже был судим – он провел в колонии около 18 лет. Кроме того, он имел психическое расстройство, однако, сообщили в монастыре, был послушным, выполнял все поручения и раньше не проявлял агрессии.

«Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психический больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», – подытожил руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе.

В МВД страны также подтвердили факт происшествия, однако не уточнили гражданство и возраст убитого. Правоохранители расследуют дело по статье 108 УК Грузии «Умышленное убийство».