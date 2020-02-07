«Заговорен знахаркой»: как россияне наживаются на коронавирусе

Россияне массово ищут в сети товары, которые якобы способствуют профилактике и лечению нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как подсчитали для «Газеты.Ru» в сервисе объявлений «Авито», 6 февраля число поисковых запросов со словом «коронавирус» достигло максимального значения, увеличившись в 900 раз, в сравнении с ноябрем 2019 года.

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При этом 51% от общего спроса на подобные товары приходится на москвичей, отметили в сервисе. Также россияне резко начали искать в продаже медицинские маски: 6 февраля их запрашивали почти в полтора раза чаще, чем в конце 2019 года. Более того, в любой день прошлого года россияне вводили в поисковую строку слово «маска» реже, чем сейчас.

Только в первые шесть дней февраля 2020 года посетители «Авито» интересовались этим расходным материалом в 61 раз больше, чем за тот же месяц 2019 года. Увеличилось и число объявлений о продаже масок — в 5,4 раза, если сравнивать с февралем 2019 года. Так маски опередили любые другие товары по спросу в разделе сервиса «Красота и здоровье / Медицинские изделия».

Инновационные амулеты с освещением

Отметим, что чаще всего среди объявлений с упоминанием коронавируса на сайте встречаются всевозможные амулеты и обереги, которые якобы помогают бороться с новой болезнью.

Так, жительница Санкт-Петербурга предложила в сети купить у нее оберег от инфекции за 1,6 млн рублей, уверяя, что он нагревается в случае угрозы заражения. И это не самый дорогой амулет на сайте – девушка по имени Елизавета продавала баночку с некой зеленой жидкостью, которая «помогает в борьбе с китайской болезнью». Отдать такое «чудо» россиянка была готова за 13,5 млн рублей, однако вскоре объявление закрылось.

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В Красноярске торгуют и вовсе «инновационными амулетами» от болезни. «Форма амулетов подобрана так, чтобы не доставлять дискомфорт владельцу. Не занимает лишнего места в карманах, не запутывает ключи, наушники», — пишет продавец под ником Андрей Клаус.

Стоимость оберегов в виде статуэток, пластиковых фигурок, медальонов и так далее составляет от 1 тыс. до миллионов рублей. Некоторые продавцы предлагают за дополнительную плату освятить товар в церкви.

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В РПЦ назвали такую торговлю «кощунством» и попросили россиян не верить мошенникам. «Предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении», — написано в сообщении на сайте Смоленской епархии РПЦ.

Заговоренный чеснок и чудодейственное мыло

Но паразитирующие на коронавирусе граждане амулетами не ограничиваются. Так, житель Тюмени, где на данный момент находятся в карантине эвакуированные из Уханя россияне, продает по 300 рублей «заговоренный деревенской знахаркой» чеснок.

Овощная культура, по словам тюменца, выращена методом гидропоники на святой воде. «Заговор для отвода болезней (ОРВИ, грипп, коронавирус и прочее). Чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, но этот заговорен так, что можно носить и мусульманам», — пояснил продавец.

Однако он уточнил, что прежде, чем положить чеснок в карман, необходимо проткнуть его зубчик семь раз толстой иголкой. «Все медики говорят об иммуностимулирующих свойствах чеснока, а тут еще и бесценные заговоры моей бабки», — заключил предприимчивый россиянин.

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В то же время петербурженка торгует на «Авито» другим «чудодейственным средством» — хозяйственным мылом времен СССР. Она предупреждает, что отправляет товар только при заказе от пяти кусков. «Убивает любые виды микробов и вирусов, включая вирус Эбола. Более того, замедляет процессы старения и помогает справится с болезнью Альцгеймера. Лучшее средство борьбы с китайским коронавирусом. Ну или можно просто носки постирать», — подчеркнула петербурженка.

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Не менее востребованный продукт для профилактики коронавируса — гриб Чага. Его продавцы называют «спасением от коронавируса», которое пользователи могут купить за 100-500 рублей.

Эффективным средством пользователи «Авито» считают и «швабры от коронавируса», продаваемые за 500 рублей. Но, если и это средство не избавит дом от инфекции, то в сервисе предлагают вызвать дезинфекторов, которые почистят помещение лишь за 50 рублей.

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Маски от коронавируса нарасхват

Однако, как и указал сервис «Авито», самым распространенным товаром «от коронавируса» на виртуальной доске объявлений стали медицинские маски. Цены на этот товар начинаются от 20 рублей и доходят до 1 тыс. за штуку: приобрести их можно в Москве, Ростове-на-Дону, Чите, Елабуге Республики Татарстан, Санкт-Петербурге и других городах России.

Между тем завышенные цены на элементарный медицинский расходный материал наблюдается не только в сети, но и в российских аптеках. Так, 7 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о значительном росте розничных цен на маски практически во всех регионах страны.

По данным ведомства, цены на данный материал в некоторых областях, в том числе на Дальнем Востоке, выросли в 2-2,5 раза – есть также регионы со стоимостью, превышающей норму в 10 раз.

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Существенный рост цен был зафиксирован службой и в оптовом сегменте – так, один из петербургских производителей повысил цены на трехслойные маски также в 10 раз. «На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз», — заявил глава ведомства Андрей Цариковский.

В ФАС подчеркнули: если в аптеках еще будут выявлены факты злоупотребления ситуацией, включая сговоры и картели, нацеленные на повышение цен, то от службы непременно поступят «очень жесткие наказания».

В связи с проблемой ФАС предложила создать оперативный штаб по ее разрешению с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов.

Отметим, что еще 5 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путина о завышении цен на фоне коронавируса. «К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. <…> Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1 рубль 50 копеек», — отметила парламентарий на совещании.

Российский лидер призвал отбирать лицензии у подобных организаций. «Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — подчеркнул Путин.