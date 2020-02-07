Ад на райском пляже: страшная участь туристов из Литвы

37-летний житель Бразилии убил литовского туриста Адама Зиндула и изнасиловал его жену. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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По данным СМИ, в начале февраля супруги арендовали резиденцию на удаленном бразильском пляже Прайя-ду-Соно, недалеко от Рио-де-Жанейро. На виллу, снятую парой, можно было попасть, только проплыв на лодке или пройдя по тропинке в джунглях.

Вечером 5 февраля, когда туристы из Литвы отдыхали, к ним в дом забрался злоумышленник. Он привязал ноги и руки мужчины веревками к стулу, сунул кляп в рот и убил его.

Нападавший также изнасиловал жену Зиндула, после чего покинул место преступление. Женщина позвонила в скорую помощь – ее доставили в муниципальную больницу прибрежного города Парати, откуда она сообщила правоохранителям о нападении.

В итоге полиция обнаружила на вилле тело мужчины с многочисленными ранениями. Им также удалось задержать предполагаемого злоумышленника – им оказался 37-летний житель Парати.

Daily Mail отмечает, что пляж, на котором расположена злополучная вилла, пользуется популярностью среди туристов и жителей Рио-де-Жанейро из-за своих живописных видов.

Похожая история произошла ранее в Филиппинах – там местная полиция расследует дело об изнасиловании 22-летней гражданки России, сообщало издание Inquirer.

По словам девушки, 21 января на острове Панглао на нее было совершено нападение. В тот день она отдыхала на пляже, как вдруг к ней подошел торговец украшениями и завел беседу. Между тем россиянка только недавно прибыла на курорт и забыла взять с собой полотенце, поэтому она попросила мужчину провести ее до ближайшего магазина, так как он знаком с местностью.

В итоге злоумышленник завел девушку в безлюдный переулок и стал душить, пока она не потеряла сознание. Очнувшись, россиянка увидела, что на ней нет нижнего белья и шортов.

Она попросила прохожих о помощи – те вызвали полицию. В участке гражданка РФ написала заявление, после чего ее отправили в Мемориальную больницу губернатора Селестино Галларе на осмотр. В последний раз издание сообщало, что в отношении девушки проводится экспертиза, которая покажет, было ли надругательство.

Между тем курортный остров Панглао известен как один из самых популярных туристических мест Филиппин – здесь много белоснежных пляжей, пятизвездочных отелей, а также коралловых рифов, в связи с чем данное место посещают множество дайверов, писал Inquirer.

Не менее ужасающий инцидент произошел в городе Кампот Камбоджи на берегу Сиамского залива. Там, по данным Daily Mail, 43-летнюю французскую туристку изнасиловали трое мужчин.

11 октября 2019 года ночью она возвращалась из ресторана в отель. Около трех часов по местному времени (в 7.00 мск) к ней подошли трое местных жителей и предложили подвезти до гостиницы. Женщина отказалась, однако в итоге злоумышленники насильно затолкали ее в автомобиль, отвезли в безлюдное место и поочередно надругались.

После этого француженку отпустили — она сразу пошла в полицию и написала заявление. Всех предполагаемых злоумышленников задержали 15 и 16 октября – ими оказались 37-летний водитель такси Сенг Срун, 19-летний Пун Ливи и 23-летний Нгет Нопхеа. Все подозреваемые признали вину и раскаялись.