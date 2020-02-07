Лайнер с коронавирусом: как растет число больных

На круизном лайнере Diamond Princess растет число зараженных коронавирусом – всего под карантином на судне находится 61 заболевший. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление министра здравоохранения Японии, выявлен 41 новый случай заражения 2019-nCoV.

В основном вирусом нового типа заболели подданные Японии преклонного возраста – от 70 до 80 лет. Кроме того, все заболевшие – пассажиры судна, экипаж вирусом не заразился.

В ближайшее время заболевших эвакуируют с лайнера и доставят в инфекционные больницы. Россиян среди зараженных нет, передает посольство РФ в Токио.

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Борт Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. На борту был 80-летний пассажир Китая, который сошел с трапа 25 января. У него первым был обнаружен коронавирус нового типа.

Врачи провели осмотр всех людей, находившихся на борту. В итоге было выявлено 10 случаев заражения инфекцией. В связи с этим японские власти призвали пассажиров и членов экипажа оставаться на судне в ближайшие две недели, так как именно это время и занимает инкубационный период развития болезни. Зараженные пациенты в настоящее время находятся в больнице префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.

Всего на Diamond Princess оказались в карантине порядка 3700 человек — граждане 50 стран, сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Кроме того, 6 февраля российский вице-консул в Гонконге Борис Эздрин заявил, что четыре россиянина находятся в составе экипажа на круизном лайнере World Dream, который поместили в Гонконге на карантин. Вице-консул уточнил, что россиян в составе пассажиров нет.

По его данным, помещенные под карантин россияне сочувствую себя нормально. «Симптомов заболевания не выявлено», — резюмировал Эздрин.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают — 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря геному ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

По последним официальным данным, в мире подхватили коронавирус 31 482 человека. От пневмонии скончались 638 человек, еще 1605 — полностью излечились от него.

Большинство россиян из Уханя вывезли на родину двумя военно-транспортными самолетами Минобороны РФ — Ил-76. Всего из китайского Уханя вывезли 144 человека, среди них – не только граждане РФ, но и казахстанцы с украинцами. Эвакуированы были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень. На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.

Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что у прилетевших в Тюменскую область из китайской провинции Хубэй россиян коронавирус не обнаружили. «На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая, новых нет», — сказала она.