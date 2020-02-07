Велели молчать: страшная смерть врача из КНР от коронавируса

В Китае от нового типа коронавируса 2019-nCoV скончался Ли Вэньлян, один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке данного заболевания в республике. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на госпиталь в Ухане, где и остановилось сердце 34-летнего мужчины.

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Изначально о его смерти написала газета Global Times еще 6 февраля, однако позже в медучреждении опровергли информацию, заявив, что Вэньлян находится «в критическом состоянии». Медик работал в Центральной больнице Уханя, который изначально и поразила новая инфекция.

Еще 30 декабря он написал коллегам в соцсети WeChat о том, что принял около семи больных с вирусом SARS – это другой вид атипичной пневмонии, выявленный еще в ноябре 2002 года в провинции Гуандун. Также врач рассказал, что распространение данного заболевания началось с рынка морепродуктов «Хуанань», передавал South China Morning Post.

Тогда Вэньлян не знал, что это не SARS, а новое заболевание — 2019-nCoV. Переписка медика с коллегами распространилась в соцсетях, так как жители КНР боялись возвращения SARS. Уже на следующий день Ваньляна и еще семерых врачей вызвали в полицию городу Ухань – правоохранители предупредили, чтобы сотрудники больницы больше не публиковали «ложные заявления онлайн», так как они могут подорвать общественный порядок.

На работу Ваньлян смог вернуться только 3 января. 10-го у него появился кашель и поднялась температура, после чего его экстренно госпитализировали. «Тогда правительство по-прежнему настаивало на том, что передача от человека человеку невозможна, и заявляло, что ни один из медицинских работников не был инфицирован. Я был просто сбит с толку. <...>

Мои анализы на вирусы все еще отрицательные, но у меня проблемы с дыханием, я едва могу двигаться. Мои родители также госпитализированы»,

– рассказал мужчина в соцсетях. На следующий день врачи выявили у него коронавирус.

Отметим, что еще в конце января американская газета The New York Times писала, что власти Китая несколько недель скрывали информацию о вспышке новой инфекции – якобы они не предпринимали никаких мер, пока ситуация не вышла из-под контроля.

При этом, как и утверждал Ваньлян до своей гибели, вероятным источником коронавируса были признаны дикие животные, которые продавались на рынке «Хуанань».

Так, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы новой инфекции в образцах еды, которой торговали в городе Ухань, передавало агентство «Синьхуа».

«В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — уточнили в центре.

Там подчеркнули, что образцы для выявления коронавируса были собраны в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка. Дело в том, что в данном месте велась смешанная торговля – в том числе живой продукцией, то есть дикими животными, пояснили специалисты. «Резюмируя изложенное выше, можно с высокой долей вероятности подозревать, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», — заключили китайские эксперты.

Отметим, что, по последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 7 февраля в мире заболели коронавирусов 31 472 человека – из них 31 162 находится в республики. Скончались в результате заражения 638 граждан.

Между тем ВОЗ утверждает, что число инфицированных достигло 28 276, из которых 28 060 госпитализированы в больницы КНР. При этом умерли от коронавируса, согласно информации организации, 565 человек.

Несмотря на стремительное распространение инфекции исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан заявил, что 6 февраля было впервые зафиксировано снижение числа заразившихся коронавирусом, однако говорить о конце эпидемии рано, отметил специалист.

В свою очередь председатель республики Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что меры по борьбе с заболеванием, предпринятые КНР, уже дают результаты.