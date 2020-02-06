Уже не рады: москвичей ждут морозные выходные

На предстоящей неделе погода в Москве, наконец, окажется похожей на зимнюю: снег, порывистый ветер, метели и устойчивый минус уже не слишком порадуют привыкших к «европейской» зиме москвичей, но придется терпеть — выбора нет. Тем более, что центр погоды «Фобос» обещает: уже в начале следующей недели снова потеплеет.

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В пятницу, 7 февраля, температура воздуха впервые в этом сезоне окажется ниже климатической нормы и составит -8…-10°С. Днем будет облачно с прояснениями, иногда северный ветер будет приносить кратковременную метель. Зато давление повысится до 743 мм рт. ст., и у вас наконец-то перестанет давить на виски.

Посмотрите в окно — и на вечер не планируйте выходов в свет: до метро бежать холодно и неприятно, а таксисты наверняка заломят цены. Лучше просто доехать до дома и устроить домашнюю вечеринку 80-х по случаю дня рождения Дитера Болена из группы Modern Talking, которому исполняется 66 лет: даже если вы терпеть ее не могли в юности, сейчас не стыдно признаться, что песня, которую вы помните под названием «Юмаха, юмасо» пробуждает воспоминания о школьных дискотеках, когда все боялись и одновременно ждали медляка, дежурствах в гардеробной, играх во «вкладыши» и запахе мастики, которой натирали полы уборщицы. Помимо Modern Talking, не возбраняется включать композиции других исполнителей — Дитер Болен сотрудничал с Бонни Тайлер, C. C. Catch, Крисом Норманом, Энгельбертом Хампердинком.

Не забудьте закончить громкую часть вечеринки в 23.00, чтобы не объяснять явившимся по вызову соседей молодым полицейским, кто такой Дитер Болен.

В субботу, 8 февраля, будет солнечно и морозно, но вы не сразу это заметите, проснувшись после бурно проведенного вечера в комнате с задернутыми шторами. Но если накануне вы были благоразумны, имеет смысл тепло одеться — это тот случай, когда теплые сапоги все-таки пригодятся — и убедиться, что на улице -6…-8°С, а ветер стих до 3-8 м/с.

Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст. — это уже немного выше нормы для москвичей.

В воскресенье, 9 февраля, по-прежнему холодно — -6…-4°С, а ветер переменный,1-6 м/с. Прогулок не планируйте — не хватало еще переохладиться в эти редкие морозные дни. Лучше подготовьтесь к вручению премии «Оскар», которая состоится в Лос-Анджелесе — но о том, какой фильм назовут в этом году лучшим, вы узнаете только в понедельник.

Вместо очевидного «Джокера» посмотрите «Кролика Джоджо», от которого критики в полном восторге, или «Брачную историю». На ночь выпейте чаю с медом и ромашкой и пораньше ложитесь спать, потому что нет ничего хуже, чем не выспаться в ночь с воскресенья на понедельник, и в начале рабочей недели чувствовать, что вы уже не выспались.

В понедельник, 10 февраля, не удивляйтесь, если почувствуете, что температура воздуха повысилась — к Москве приблизится волна океанического тепла. Температура составит -3…-1°С, но с юга-запада будет дуть сильный — 5-10 м/с — порывистый ветер. Ночью местами пройдет небольшой снег, по-прежнему будет задувать в форточки, но температура останется такой же, как днем. Это значит, что завтра снова потеплеет — и, кстати, опять понизится давление, оно составит 735 мм рт. ст., и это существенно ниже нормы.

Во вторник, 11 февраля, в столицу снова придет оттепель — с падающим в изобилии мокрым снегом, гололедицей, порывистым ветром до 7-12 м/с, температурой в районе 0°С.

А самое неприятное — это атмосферное давление, которое рухнет до 726 мм рт. ст.. Не станет лучше погода и в среду, 12 февраля, мокрый снег снова будет лететь в лицо, а температура днем составит -2…+1°С, ночью -5…0°С. Правда, немного утихнет ветер — до 5-10 м/с, — но его порывы будет трудно сдерживать капюшону куртки.

Зато в четверг, 13 февраля, небо прояснится, а снегопады пройдут лишь местами. И станет морознее — похолодает до -5°С. Облегчение наступит в пятницу, 14 февраля, когда все вокруг будут праздновать День всех влюбленных — погода без существенных осадков, с кратковременными прояснениями и температурой около 0°С. Еще одна хорошая новость — повысится до нормы атмосферное давление, оно составит 748 мм рт. ст. Так что даже если вы искренне ненавидите все эти валентинки, коробки конфет в виде сердечка и протокольные признания в любви, не ворчите: вот-вот выглянет солнце.