Эпидемия коронавируса: что важно знать к 7 февраля

Случаев с летальным исходом становится все больше

— По последним данным ВОЗ, новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены 28 276 человек – из них 28 060 находятся в Китае. Между тем число скончавшихся достигло уже 565.

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— При этом, согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 7 февраля в мире подтверждено 31 472 случая инфицирования, из которых 31 162 зарегистрированы в республике. Умерли в результате заражения 638 человек, вылечились от коронавируса – 1 553.

Ситуация с коронавирусом в России

— В РФ по-прежнему два случая заражения: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба инфицированных идут на поправку.

— Симптомы коронавируса у россиян и граждан стран СНГ, которые находятся в карантине после эвакуации из Уханя, не выявлены, сообщает оперативный штаб региона по профилактике заболевания.

— Направленная в Китай делегация медиков из России так и не получила живой штамм коронавируса 2019-nCoV, с помощью которого в РФ могли бы разработать вакцину от инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— 7 февраля состоится заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом – на нем будут обсуждаться меры к аптекам, завышающим цены на маски на фоне ситуации с распространением заболевания.

— МЧС России готовит к отправке самолет Ил-76 с гуманитарной помощью для жителей Китая: туда вошли средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. Воздушное судно вылетит 8 февраля с аэродрома в Раменском.

Число пораженных вирусом растет

— Коронавирус настиг уже 25 стран. По данным ВОЗ, максимальное число заболевших, помимо Китая, зафиксировано в Сингапуре — 28 человек. Следом идут Таиланд и Япония, в которых по 25 инфицированных. 6 февраля в этот список вошли также Малайзия и Боливия, в которых выявлено по одному зараженному.

— Единственная смерть за пределами КНР зарегистрирована в Филиппинах.

— ВОЗ созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса. На нем будет обсуждаться ускорение разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

— 6 февраля было впервые зафиксировано снижение числа заболевших коронавирусом, однако говорить о пике инфекции пока рано, сообщил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

— Власти китайской провинции Гуандун ужесточат наказание – вплоть до уголовного – в отношении граждан, которые скрывают факт посещения эпидемически опасных районов.