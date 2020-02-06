«Нереально попасть»: как россияне страдают от нехватки врачей

Россияне страдают от нехватки врачей, медсестер и фельдшеров. По данным Росстата, на конец 2018 года в стране оставались незакрытыми около 50 тыс. вакансий для врачей и примерно столько же – для среднего медперсонала. Эти цифры приводятся в исследовании ведомства, передает издание РБК.

Реклама

Ранее Росстат никогда не раскрывал данные о недостатке врачей в отдельных субъектах РФ. На конец 2018 года в половине регионов оставалась свободной каждая 20-я вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах – каждая 10-я вакансия. Больше всего страдает служба скорой помощи, где пустовала каждая четвертая вакансия.

Власти регионов и представители медицинских профсоюзов сообщают, что проблема нехватки медперсонала все так же актуальная и на конец 2019 года. Об этом же свидетельствуют скандалы в региональных медучреждениях, которые регулярно происходили в регионах в течение прошлого года.

Так, врачи и медсестры заявили о низких зарплатах и постоянных переработках в больницах Пермского края, а также Свердловской, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Ростовской и Московской областях.

Согласно Росстату, на октябрь 2018 года больше всего врачей, медсестер и фельдшеров не хватало в Камчатском крае. Там около 20% всех вакансий оставались незакрытыми.

5 февраля этого года камчатские СМИ сообщили, что жители региона часами вынуждены стоять в очередях даже к терапевту, не говоря об узких специалистах. В соцсетях был опубликован ролик, снятый в детском отделении Вилючинской городской больницы. Коридор отделения был заполнен родителями с детьми. В подписи к записи говорилось, что люди ждут врача с 10 утра, в 12 им сказали, что медик находится на больничном.

Главврач больницы Любовь Пойманова подтвердила, что в медучреждении не хватает специалистов первичного звена – педиатров и терапевтов. Так, детское отделение рассчитано на семь педиатров, однако в штате их только четыре, причем двое – в декрете. После того, как еще один медик заболел, очередь к единственному врачу заполнила все отделение.

Ранее жительница Петропавловска пожаловалась губернатору края Владимиру Илюхину, что в поликлинике №3 краевого центра пациенты вынуждены занимать очередь с раннего утра: «Даже в четыре утра, когда занимаешь очередь, не факт, что попадешь к тому же неврологу. Нереально попасть на лечение».

Илюхин признал, что региону не хватает специалистов: «Я знаю, что у нас есть проблемы, связанные с узкими специалистами. Но я не думал, что в третьей поликлинике они настолько остры».

Глава Краевого профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что с 2018 года ситуация с нехваткой врачей в регионе не изменилась, несмотря на меры властей.

«Минздрав и правительство края разработали программы по привлечению кадров, а также студентов и ординаторов. Им гарантируется обеспечение жильем – оплата за съем жилья, в некоторых регионах края – подъемные, однако врачей все равно не хватает, – констатировала Покрищук. – Я думаю, что это проблема комплексная. Мы ведь в первую очередь привлекаем молодых специалистов – им должно быть интересно и комфортно здесь жить. Поэтому вопрос не только в достойной зарплате, но и в бытовых условиях, обеспечении детсадами, культурной программе».

Согласно Росстату, на втором месте по дефициту медперсонала в 2018 году была Смоленская область. Там вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер (почти 18%).

При этом в региональном департаменте по здравоохранению сообщили, что в прошлом году эти показатели уменьшились: незакрытыми оставались 537 (12,8%) ставок врачей и 805 (10,2%) ставок среднего медицинского персонала.

«Дефицит медкадров является одной из основных проблем не только региона, но также типичной проблемой соседних регионов ЦФО. В данной ситуации большую роль играет отток специалистов на территорию соседней Московской области и в столичный регион», – приводит РБК слова и.о. начальника департамента Кристины Рябковой.

Наконец, третье место в антирейтинге заняла Псковская область, однако в течение года количество вакантных позиций врачей и среднего медперсонала сократилось в два раза: с 2,3 тыс. до тысячи мест. При этом власти региона не уточняют, сократилось ли общее количество ставок медработников.

В Самарской области не закрытыми были более 10% ставок. Весной и осенью прошлого года региональный минздрав сообщал о нехватке кадров в медучреждениях. В списке наиболее востребованных профессий оказались акушер, гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, детский хирург, эндокринолог, кардиолог, в том числе и сердечно-сосудистый хирург, невролог, неонатолог, онколог, педиатр, терапевт и фтизиатр.

О невыносимых условиях работы врачей в медучреждениях Самарской области летом прошлого года рассказывал ортопед-травматолог Алексей Карчинский. Он опубликовал в соцсетях расчетный лист со своей зарплатой, составляющей около 14 тыс. руб. – почти в четыре раза меньше официальной.

Карчинского поддержали и его коллеги. Так, летом фельдшеры выездных бригад Центральной подстанции Тольяттинской ССМП объявили о начале «итальянской забастовки». Однако вскоре врачи добились встречи с представителями регионального минздрава – им повысили оклады, а также вернули 100% доплат за ночные часы работы.