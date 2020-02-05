Новая эпидемия: массовый карантин в российских школах

Эпидемия ОРВИ и гриппа зафиксирована уже в 23 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре. В частности, превышение недельных эпидемических порогов наблюдается в восьми центральных городах.

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«На 5 неделе 2020 года в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ,

при этом в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В», — заявили в Роспотребнадзоре.

В целях подготовки к предстоящему росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране привили почти 74 млн человек. Это число составило около 50,5% от численности населения. «Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — уточнили в ведомстве.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по всей стране на карантин начали закрываться учебные учреждения. Так, в Башкирии приостановили работу 11 школ и один детсад. В регионе подтверждено более 100 случаев гриппа — в основном преобладает тип «В», сообщили в местном Роспотребнадзоре.

Тем не менее, в республике не ожидают высоких подъемов заболеваемости — около 46,8% жителей получили прививки от гриппа. Всего в медучреждения поступило 1,8 млн доз вакцин.

Пик заболеваемости медики прогнозируют на середину февраля. При этом, по данным республиканского Роспотребнадзора, только с 27 января по 2 февраля в регионе заболели 27 469 человек, из них 69,8% — дети. Заболеваемость населения выше эпидемического порога на 35,6%. За неделю она выросла на 31,3%.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается и на Южном Урале. В регионе официально объявлена эпидемия. Только за последнюю неделю число заболевших выросло на 44%. Эпидемический порог оказался превышен на 24,5%.

По данным портала Cheltv.Ru, в Челябинской области циркулируют вирусы гриппа типа А и В, в том числе и пандемического штамма А/H1N1 («Свиной грипп»), а также аденовирусы и риновирусы.

«В школах и детских садах усиливают режим дезинфекции с применением средств обеззараживания воздуха и проветривания, вводят «утренний фильтр» — раннее активное выявление больных с признаками ОРВИ», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

В то же время в ведомстве добавили, что карантин в школах или отдельных классах вводится, если заболели 20% учеников. Тем временем в Челябинске принято решение о закрытии на карантин всех образовательных учреждений.

С 6 февраля в Омске также будет введен карантин из-за эпидемии ОРВИ — соответствующее решение принял главный санитарный врач региона Александр Крига. За неделю эпидемический порог по заболеваемости ОРЗ в городе превышен на 12,5%. Большинство заразившихся — дети от 3 до 14 лет. В 14 из 152 омских школ уже полностью отменены занятия.

В остальных образовательных учреждениях закрывают пока только отдельные классы. Но с момента начала действия режима карантина вводится так называемый «утренний фильтр»: ежедневно в школах и детских садах будут проводить мониторинг посещаемости и, если отсутствует более 20% детей, то занятия приостановят до момента выздоровления учеников.

Также ограничат и проведение массовых мероприятий с участием школьников. Ограничение коснется и больниц — во время карантина посетители не смогут навещать пациентов в стационарах. Кроме того, во всех медучреждениях будут развернуты отделения для приема больных с подозрением на грипп, а в аптеках обеспечен неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и масок.

Тем временем, по данным от 5 февраля, и в Самарской области был превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего было зарегистрировано около 14 тыс. случаев заражения, более 5 тыс. из них приходятся только на Самару. Согласно результатам мониторинга, уровень заболеваемости среди совокупного населения региона вырос на 24,7%, а среди жителей города — на 5,2%.

В связи с этим карантин был объявлен во всех школах региона. Более того, губернатор Дмитрий Азаров подписал экстренный план по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции и ввел «усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей».