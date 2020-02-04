«Соседству не рад»: россияне из Уханя прилетели в Тюмень

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту «Рощино» — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Реклама

Между тем второй лайнер с 64 гражданами все еще находится в пути. Всего КНР покинули 144 человека — из них 128 россиян и 16 граждан Белоруссии, Казахстана и Украины, сообщает посольство России в Китае. По данным Минобороны, ни у кого из первой группы прилетевших признаки заболевания зафиксированы не были. Рисков заражения нет, уточняет Роспотребнадзор.

На борту находились медики и военные вирусологи, которые проверяли эвакуировавшихся с помощью бесконтактной термометрии и следили за их состоянием. Несмотря на это, сразу после проверки, которую граждане прошли по приземлении, их направили в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», расположенный в 30 км от Тюмени.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, хотя все эвакуированные здоровы, в медучреждении соблюдены меры безопасности, которые, в случае проявления коронавируса хотя бы у одного из покинувших Ухань, не дадут инфекции распространиться.

Так, вокруг центра выстроены два ограждения, а также дежурит охрана Росгвардии. Кроме того, здание оснащено дезинфекционной камерой, сооружением, чистящим стоки и устройством для уничтожения медицинских отходов.

Всех эвакуированных поселят в отдельные плотно закрывающиеся номера со всеми удобствами. Семьи будут проживать в одном номере с несколькими комнатами.

В таких помещениях прилетевшим необходимо будет провести две недели, не выходя из комнат. Все это время за их состоянием будут наблюдать врачи.

Отметим, что вылетели россияне и граждане других стран из аэропорта «Тяньхэ» Уханя — они пожаловались, что долго добирались до самого здания, так как на пути расположено множество КПП, на которых каждому проезжающему измеряли температуру, писал Telegram-канал Life Shot.

В самом аэропорту все сотрудники, в том числе таможни и паспортного контроля, обслуживали выезжающих в химзащите и медицинских масках. «Работники аэропорта в спецодежде. У них у всех такая спецодежда, включает в себя защитный комбинезон, бахилы, защиту для глаз и маску на лицо. Посольство очень хорошо организовало нашу эвакуацию. Все спланировано очень грамотно и четко», — рассказала одна из эвакуирующихся Виктория RT.

До самолетов россиян и граждан других стран везли на автобусах — об обстановке среди эвакуировавшихся рассказал еще один россиянин. «Мы уже сидим в автобусе. Среди людей нет никакой паники. Народ, если честно, одухотворен и рад возвращению в Россию», — сообщил тюменец местному порталу 72.ru.

Между тем из 340 граждан РФ, проживающих в провинции Хубэй, связались с посольством из-за вспышки коронавируса только 183 россиянина, сообщало диппредставительство РФ в Китае.

В Тюменскую область всех обратившихся с просьбой об эвакуации направили в связи с тем, что ни медперсонал региона, ни другие граждане не позволили ранее распространиться вирусу, выявленному у студентки из Китая, заявила Голикова на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«Тюменская область выбрана как наиболее подготовленный регион. Студентка только приехала в общежитие, стала общаться с администратором, а та заметила, что девушка кашляет и сразу вызвала скорую – это показатель», — отметила вице-премьер.

Тем временем не многие тюменцы довольны тем, что именно в их городе будет расположена карантинная зона.

«Мне хотелось бы узнать, а госпожа Голикова спросила у жителей Тюменской области, хотят ли они этого. Целесообразнее было бы на карантин поместить в приграничных городах, как Владивосток или Хабаровск»,

— написал депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев в Twitter.

Проживающий рядом с реабилитационным центром таксист также возмутился местонахождением эвакуированных россиян. «Днем приезжало много машин, все суетятся. Я решил, что так надо и это обычная работа. Такому соседству я не рад. Есть и другие санатории рядом, почему помещают именно в «Градостроитель». Не понимаю, почему именно в Тюмень везут», — рассказал мужчина порталу 72.ru.