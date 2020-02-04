Мстил за супругу: волгоградец избил врача и медсестру

В Волгограде 22-летний местный житель подозревается в нападении на 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру перинатального центра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

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По данным ведомства, инцидент произошел 30 декабря 2019 года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2. Вечером того дня к медикам за помощью обратилась 23-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности — она пожаловалась на боли в животе. После осмотра врач рекомендовал волгоградке остаться на сохранении, однако та отказалась — позвонила сожителю и попросила забрать ее. Как отмечает полиция, мужчина, приехав в перинатальный центр, устроил скандал.

Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении медцентра.

На кадрах видно, как молодой человек набрасывается на врача. Их разнимает пожилая младшая медсестра. Однако разъяренному волгоградцу удается ударить по лицу медика, который осматривал пациентку.

При этом видно, что девушка держится за живот и уговаривает возлюбленного остановиться. Далее драка перемещается в смотровой кабинет. Отодвинув в сторону беременную сожительницу, волгоградец толкнул пожилую сотрудницу перинатального центра. Женщина упала и сильно ударилась головой. Пока она пыталась встать на ноги и прийти в себя, пара собрала свои вещи и вышла на улицу.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, причиной такого поведения стало замечание со стороны врача — возлюбленные стали говорить на повышенных тонах, медик не выдержал и попросил их успокоится.

С заявлением о случившемся в отдел полиции Советского района Волгограда в конце прошлого года обратились врач и младшая медицинская сестра. Они попросили привлечь к уголовной ответственности своего обидчика. Вскоре участковые задержали 22-летнего неработающего подозреваемого — он сознался в содеянном.

«Дознаватели отдела полиции №6 (Советский район) управления МВД России по городу Волгоград возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои», — рассказали РИА «Новости» в полиции. По словам собеседника агентства, молодой человек подписал обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее, 1 февраля 2020 года, напали и на 32-летнюю беременную сотрудницу больницы города Нефтекамска в Башкирии. По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, врача прямо на рабочем месте прилюдно избил один из родственников. Он вытащил беременную женщину-врача из кабинета за волосы.

От стресса и боли в животе женщина потеряла сознание и была госпитализирована. Как уточнил Забелин, теперь жизнь будущего ребенка врача находится под угрозой.

Башкирский Следственный комитет начал проверку по факту нападения — изучаются причины и обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям нападавшего.

Как удалось выяснить изданию «АиФ-Уфа», пострадавшей оказалась врач-оториноларинголог. Беременность у нее первая — после инцидент у женщины зафиксировали гематому и угрозу выкидыша. Вскоре ее перевели в региональную в уфимскую клинику.

Между тем жители Нефтекамска в соцсетях отмечают, что оказавшаяся жертвой конфликта врач никогда не отличалась приветливым отношением к пациентам и многие старались ходить на прием не к ней, а к другому лору.