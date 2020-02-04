Кто на кого напал: Захарченко раскрыл правду о драке в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, подал заявление в администрацию мордовской колонии ИК-5. В нем он заявил, что драка, произошедшая между ним и другими арестантами в начале января, была спровоцирована. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что конфликт между осужденными произошел 9 января 2020 года. Тогда Захарченко несколько раз ударил другого заключенного кулаком и головой в лицо. В УФСИН рассказывали, что причиной драки стали «неприязненные отношения».

При этом Telegram-канал Life Shot передавал, что конфликт завязался после того, как Захарченко надел ботинки оппонента. Им оказался бывший полицейский из Санкт-Петербурга, который получил условный срок за незаконный оборот наркотиков, однако за нарушение режима отбывания наказания был отправлен в колонию.

«Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый «обиженный», из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него. Он его оттолкнул, после чего на зачинщика налетели другие осужденные и начали его бить. Но когда появились сотрудники администрации, участники драки дружно заявили, что его избивал Дмитрий», — рассказал адвокат экс-полковника Александр Горбатенко.

Он добавил, что в настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Накануне его подопечного опрашивал дознаватель. Горбатенко отметил, что после случившегося Захарченко направил в администрацию мордовской ИК заявление.

В нем он заявил, что драка была спровоцирована — арестанты якобы добивались возбуждения против экс-полковника еще одного уголовного дела, которое позволит ужесточить наказание.

«Это лицо находится на территории больницы с 10 января. Формально может появиться документ о потере его нетрудоспособности более чем на 20 дней, а это уже уголовная статья 115 УК РФ «Побои». С точки зрения Уголовного кодекса это является рецидивом, то есть совершением умышленного преступления, что может повлечь увеличение срока», — заключил Горбатенко.

Известно, что только за прошлый месяц Захарченко написал около 10 жалоб в администрацию мордовской колонии. По его мнению, сотрудники тюрьмы плохо исполняют свои обязанности. В частности подселяют новоприбывших заключенных к «старожилам», не следят за использованием заключенными запрещенных предметов и относятся к некоторым сидельцам особенно. Также экс-силовика не устраивает питание, передает Telegram-канал Life Shot

Между тем 13 января 2020 года сотрудники Следственного комитета нашли доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, изъятых при обыске квартиры Захарченко.

Как рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в разговоре с изданием «Коммерсант», расследование преступлений продолжается, несмотря на то что экс-силовик уже отбывает срок в колонии строгого режима. Перед правоохранителями стоит важная задача — установить происхождение сумок и коробок, набитых деньгами. Они были ранее обнаружены в квартире сестры бывшего полковника.

Экс-замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Тогда его заподозрили в нескольких эпизодах взяточничества в крупных размерах.

В квартире сестры Захарченко обнаружили целый склад с деньгами в разной валюте — на общую сумму около 9 млрд рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить следователям не смог — вскоре они были обращены в госбюджет.

Последующие проверки также выявили у бывшего полковника МВД РФ недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс. и ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. На счетах, предназначенных для денег, вырученных со сдачи недвижимости, хранились еще 35 млн рублей.

После долгих разбирательств в июне Пресненский суд Москвы вынес приговор полковнику Дмитрию Захарченко. Его лишили звания и приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 117 млн рублей.

В середине октября назначенный Захарченко 13-летний срок снизили до 12 лет и шести месяцев. Из столичного СИЗО в мордовскую колонию ИК-5 экс-полковника перевели в ноябре 2019 года. Известно, что в ИК-5 наказание отбывают в основном бывшие сотрудники МВД и прокуратуры.