Обвинения предъявлены: фигурантов по делу МН17 ждет Гаага

Четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17, который разбился в 2014 году на Украине, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения. Теперь их вызвали их для проведения следственных действий — об этом адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина рассказала ТАСС.

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«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — обратила внимание собеседница агентства.

В комментарии изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину, адвокат отметила, что со стороны Нидерландов сторону защиты будут представлять Будевейна ван Эйка и Сабин тен Дошшат из адвокатской коллегии Sjöcrona Van Stigt Advocaten города Роттердам. Кроме того, интересы Пулатова будет отстаивать в суде и сама Кутьина из московской коллегии адвокатов «Ковлер и партнеры».

По ее словам, группа адвокатов будет защищать своего клиента в соответствии со всеми нормами международного права. «При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности», — подчеркнула Кутьина в беседе с ТАСС. Она выразила надежду на то, что рассмотрение дела в голландском суде «будет независимым и объективным».

Слушания по делу начнутся 9 марта в Окружном суде Гааги.

Летом 2019 года стали известны имена четырех подозреваемых по делу о крушении пассажирского самолета, летевшего рейсом МН17. В июне представители Совместной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием причин трагедии, впервые официально назвали имена этих людей.

Среди подозреваемых — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (известный также под фамилией Стрелков), бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

РБК отмечает, что Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, на момент оглашения их фамилий они находились в России. Харченко является гражданином России и находился на востоке страны, добавил Вестербеке.

«И хотя они [подозреваемые] не нажимали кнопку лично, они обвиняются в том, что работали над переправкой установки «Бук» в место, откуда был произведен выстрел», — считает он.

Вестербеке уточнил, что по отношению к четырем фигурантам дела применены две статьи Уголовного кодекса Нидерландов: 168-я (причастность к крушению самолета, до 15 лет тюремного заключения) и 289-я (убийство, до 30 лет тюрьмы), передает РБК.

Главный прокурор Нидерландов отметил, что сторона обвинения приняла во внимание, что на момент крушения пассажирского лайнера в Донбассе проходили боевые действия, но это не освобождает фигурантов дела от ответственности. Тогда же он сказал, что Амстердам не будет просить экстрадиции граждан России и Украины, так как Конституции этих стран запрещают экстрадицию своих граждан.

Вместе с тем он подчеркнул, что до доказательства вины все подозреваемые остаются невиновными.

Главный прокурор Нидерландов призвал всех подозреваемых явиться в гаагский суд, но обратил внимание, что в случае необходимости разбирательства могут быть проведены и без их непосредственного участия — подозреваемого в суде также может представлять его адвокат. По информации РБК, процесс может растянуться на год.

В результате крушения Boeing компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур погибли 298 человек, — граждане 10 государств. Трагедия произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Несмотря на то, что в это время в Донбассе шли активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо для международных пассажирских рейсов.

Расследованием катастрофы занялась Совместная следственная группа. В нее вошли специалисты Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.