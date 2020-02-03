«Я вас всех люблю»: в Белгороде студент покончил с собой

В Белгороде рано утром 3 февраля местные жители обнаружили на Поклонном кресте тело 18-летнего юноши. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Правоохранителям удалось оперативно установить личность погибшего — это оказался 18-летний житель Старого Оскола. По предварительным данным, молодой человек был студентом Индустриального колледжа города Белгорода.

Как сообщает местный портал «Бел.Ru», на месте происшествия работали криминалисты: тело с креста снимали без помощи специализированного подъемника — веревку, на которой висел юноша, просто перерезали, после чего тело упало вниз с высоты 15 метров памятника, который был установлен в честь солдат, павших в Курской битве.

Сейчас уже проведен осмотр тела и находящихся при нем личных вещей, оно направлено на вскрытие, данных о видимых следах насильственной смерти нет. Обнаружена только странгуляционная борозда — след от веревки.

Перед смертью студент записал видео и оставил его на своем телефоне. Помимо этого на теле молодого человека была татуировка «Сожгите мое тело, когда я умру».

Следственный комитет уже занялся установлением причин произошедшего — назначен комплекс проверочных действий и оперативных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Белгородской области Елена Козырева порталу Go31.Ru, следствие рассматривает несколько версий произошедшего: это и убийство, и доведение до самоубийства, и несчастный случай, и уход из жизни по собственной инициативе.

Согласно данным опубликованным в группе «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте», в Старом Осколе молодой человек окончил православную гимназию №38, а затем переехал учиться в Белгород.

После резонанса в сети было опубликовано видео на котором видно, что на заборе стройплощадки напротив индустриального колледжа, где учился погибший, обнаружили большую надпись: «Я вас всех люблю» и черное сердце, в центре которого была прикреплена фотография студента, вырезанная из паспорта.

«Я знал его, правда, мало. Он всегда был сам за себя. Все проблемы решал сам. Он выиграл в турнире по баскетболу недавно — он занимался им много лет, также он написал пару треков. Он многим помогал, но с чем-то не справился, не судите его. Он никогда не был против православной веры и т.д. Он не стал бы на кресте вешаться тем более. Он не такой человек, мне и его близким друзьям кажется что его подставили и специально сделали так», — написал в сообществе «Подслушано в Белгороде» соцсети Вконтакте Иоан Спицын.