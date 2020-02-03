«Я не виновата»: в Керчи уволили чиновницу после скандала

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реклама

«Я солдат и выполнила приказ, который мне дали (написать заявление об отставке). Я не считаю себя виноватой. Я как помогала блокадницам, узникам концлагерей, детям войны, так и буду помогать. Я пришла к людям как человек, а не как чиновник и не как политик. Цветы и караимские пироги были приобретены за личный счет, никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб», — заявила чиновница.

Напомним, 27 января 2020 года Хужина, Щербула и несколько других чиновников посетили пенсионеров, которые в годы войны пережили блокаду Ленинграда. На встрече они вручили им медали «Почетная грамота Керченского городского совета», а также символический батон хлеба.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди россиян. Пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах.

«Да-да, посмотрите на эту сытую морду с опухшими словно от пьянства шарами и посмотрите на стариков в зале», — написал пользователь под ником Andre Melnitckii под постом чиновницы в Facebook.

В итоге Хужиной устроили настоящую травлю. Пользователи атаковали ее страницу гневными комментариями. Также дискуссия образовалась и под постом с новостью о визите к пережившим блокаду в соцсети «Вконтакте». «Да хрен с ней с шубой. Она — контраст. Мы должны благодарить этих чиновниц, которые на годовщину снятия Блокады подарили пирог? Ничего лучше не смогли придумать? Руки ей должны целовать что она работу свою делает? Безынициативность и гордыня, вот что они холят и лелеют», — заявил в комментариях пользователь Михаил Чупаков.

После этого депутат горсовета призвала прекратить в соцсетях травлю ее родных и близких — дело в том, что люди начали оскорблять детей Хужиной. «Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так как могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было», — заявила чиновница в разговоре с журналистами. Позже она удалила свою страницу в соцсети Facebook.

На инцидент с поздравлением блокадников отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал людей не устраивать «охоту на ведьм», однако реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость. Представитель главы РФ добавил, что «в каждом отдельном случае надо разбираться».

Затем и сотрудники городского совета Керчи высказали свое мнение. Они были удивлены, что пользователи в сети так негативно отреагировали на поздравление блокадников Ленинграда. Тем более, что, как уточнила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветераны получили не обычный хлеб, а караимские пироги.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — рассказала Ушакова радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что фото, попавшие в сеть, сильно отличаются от того, как на самом деле поздравили ветеранов. Приехавшие члены администрации города привезли им не только упомянутый хлеб, но и лекарства, а также другие подарки. При этом Ушакова отметила, что во время визита чиновники уделяли по несколько минут каждому ветерану. Из-за того, что времени раздеться у них не было, они оставались в шубах.

Одна из блокадниц Евгения Прошина, которой вручили подарок, заявила телеканалу РЕН ТВ, что осталась довольна поздравлением. По ее словам, пирог действительно является очень символичным подарком.

«В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку. Пирог — это прекрасно», — призналась блокадница.

Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили покинуть свои посты сразу после того, как в сети начался скандал из-за шуб и «батонов хлеба». Однако спустя несколько дней они отозвали свои заявления.

«Я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — заявляла Хужина. Чуть позже она вновь передумала и подала в отставку.