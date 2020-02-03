Коронавирус в сети: в Госдуме испугались китайских товаров

В Госдуме предложили запретить прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов на время распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. С этой инициативой депутат Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Письмо оказалось в распоряжении РИА «Новости».

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Чиновник отмечает, что запрет на поступление посылок из магазинов КНР необходим, пока неизвестно, как именно происходит заражение, чем лечить новую болезнь и что происходит с вирусом вне организма человека.

«Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — пояснил Милонов.

Он добавил, что россияне заказывают из Китая не только одежду или другие товары легкой промышленности, но и еду, приправы и многое другое. Такие виды посылок депутат назвал «естественным инкубатором для любого вируса».

«Более того, потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты!

В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов», — потребовал парламентарий.

По его словам, свободное перемещение посылок через границу может сделать из российской почты разносчика коронавируса, несущего смертельную опасность для граждан страны.

Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад уже заверила людей, опасающихся заражения, что через посылки коронавирус нового типа не передается. «Согласно последним анализам, нам известно, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки», — заявила ВОЗ в своем Twitter. В организации объяснили, что коронавирус не живет долго вне организма.

Многие эксперты при этом утверждают, что существует риск заразиться инфекцией не только воздушно-капельным путем, но и другими способами. Врач из КНР Ван Гуанф, специализирующийся на оказании помощи пациентам с коронавирусам, заявил, что инфекцию можно подхватить через слизистую глаза, поэтому контактирующие с больными люди должны носить защитные очки, передавало издание Daily Mail.

Кроме того, есть вероятность заразиться контактным путем — через денежную купюру или сотовый телефон, которые до этого держал инфицированный человек, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист Екатерина Степанова. Она также отметила, что этот способ заражения считается одним из самых распространенных.

«Даже грипп так передается. Вы чихаете — вирус попадает на какой-то объект и живет там некоторое время. Для каждого вируса или бактерии оно разное.

Если в пределах жизнеспособности возбудителя человек берет купюру, на которой есть вирус, а потом трет слизистые носа, глаз или облизывает пальцы, то, конечно, может инфицироваться»,

— подчеркнула эксперт.

Отметим, что вирус гриппа, который многие медики признают схожим с коронавирусом, при температуре в +22°C жизнеспособен несколько часов — чем холоднее среда, тем дольше этот период, вплоть до недели.

Также коронавирус может передаться половым путем. «Однако в этом случае будет сложно понять, что инфицирование произошло именно так, ведь в процессе задействованы не только слизистые половых органов. Активен и тот же воздушно-капельный путь», —заявила «Известиям» Мария Орлова, старший научный сотрудник Института X-bio ТюмГУ, специалист по инфекциям, передающимся летучими мышами.

В связи с этими рисками заражения Роспотребнадзор призвал россиян тщательно мыть и сушить руки после посещения общественных мест, улицы. Также соблюдать правила гигиены перед готовкой или приемом пищи. И промывать нос изотоническим раствором соли после нахождения на улице.