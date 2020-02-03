Давайте потише: в Госдуме ищут управу на соседей

Шумных соседей, нарушающих тишину в ночное время, предлагается наказывать более жестко, чем раньше. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Государственной думы, предполагает внесение поправок в КоАП и Жилищный кодекс, сообщает газета «Известия». Идея принадлежит рабочей группе депутатов, возглавляемой членом комитета по труду и социальной политике Ольгой Павловой.

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Парламентарии предлагают запретить шум с 23.00 до 07.00 в жилых домах по всей России — сейчас такой запрет действует только в Москве. Для физических лиц штраф за нарушение предполагается увеличить до 5-50 тыс. рублей, а для юридических — до 50-150 тыс. рублей.

В столице сейчас также запрещается делать ремонт с семи часов вечера и до девяти часов утра. Штрафы для граждан составляют 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей, для организаций — от 40 до 80 тыс. рублей.

Законопроект предполагает, что штрафовать будут собственников квартир за «злостное» нарушение тишины — более двух раз в месяц. За уровень шума арендаторов квартир будут отвечать владельцы жилплощади. Если правила не будут соблюдать кафе и прочие заведения, то их могут закрыть на 90 дней.

Нарушением тишины не считаются звуки обычной жизнедеятельности человека — шум шагов, воды, крик ребенка. Рассмотреть поправки предполагается уже весной на очередной сессии Госдумы.

Сейчас люди, страдающие из-за шумных соседей, пытаются решить проблему своими методами — не всегда в рамках закона. Так, 26 августа прошлого года в Красноярске 41-летний мужчина обстрелял из травматического оружия «слишком шумных» гостей, которые в квартиру поблизости. Гости были внизу, а сосед разговаривал, высунувшись из окна. Мужчина сделал замечание, разгорелся конфликт. Тогда в ход пошло оружие — красноярец достал пистолет и выстрелил несколько раз. Пуля попала в 33-летнего жителя города, которому пришлось оказывать медицинскую помощь.

В середине декабря прошлого года 46-летнего жителя Нижнего Новгорода арестовали на два месяца за то, что он на протяжении двух лет изводил соседей, включая запись конского ржания и топота копыт.

Об этой истории стало известно, когда местная телекомпания «Сети НН» показала сюжет об инциденте в доме на Березовской улице Московского района. Проживающий в доме мужчина приставлял к потолку большую колонку и включал запись.

«Лошади — это какой-то ужас. Мы живем в квартире наискосок, но лошади ржут, будто рядом со мной. Безумная конюшня. Включит их, а сам пошел гулять», — возмущалась одна из соседок.

Другая рассказала, что пыталась разговаривать с мужчиной, однако он «дал ей в нос». По словам местных жителей, еще два года назад нижегородец включал классическую музыку, а потом перешел на композиции немецкой рок-группы Rammstein.

Сам обвиняемый объяснил, что звуки ржания лошадей необходимы ему, чтобы не слышать топот детей соседей сверху. «Дети в квартирах носятся с шести утра до десяти вечера. Так, что просто невозможно находиться в квартире. У меня два варианта: либо сидеть дома в берушах, наушниках и слушать топот детей, когда они носятся по квартире, либо слушать громкую музыку», — заявил он.

Похожий инцидент, когда россияне боролись с соседом, громко слушающим музыку, произошел в Новосибирске. Пенсионер на протяжении трех лет регулярно слушал радио на своем садовом участке, рассказал его сосед Андрей Молокоедов «Российской газете». По его словам, мужчина установил на углах дачного дома громкие акустические колонки.

«Из-за постоянной громкой музыки моя супруга перестала даже выходить в огород. Мы стали нервными и потеряли сон и покой. Отдыхать и работать на участке из-за шума, исходящего из колонок, было вообще невозможно»,

— пояснил новосибирец.

Он неоднократно пытался поговорить с соседом, однако тот на жалобы не реагировал. В течение трех лет мужчина подавал заявления в прокуратуру, полицию и управление Роспотребнадзора, но не получал ответа на свои обращения. Выяснилось, что пенсионер слушал радио только в дневное время, не нарушая местный закон о тишине.