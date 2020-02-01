От Нотр-Дама до Оперы: зачем в Париже держат пчел

Умные пчелы

Разрушительный пожар в парижском соборе Нотр-Дам в апреле прошлого года не уничтожил ульи с десятками тысяч медоносных пчел, которые находились на крыше здания с 2013 года. Спустя почти 10 месяцев после трагедии пчелы чувствуют себя лучше, чем когда-либо. Как признается смотритель собора изданию The Guardian, «это настоящее чудо, что практически вся популяция уцелела».

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Тот факт, что на крыше собора в центре города с населением более 2 млн человек разводили пчел, кажется странным, но для Парижа это — привычное явление. Три улья с колонией до 45 тыс. насекомых уже более пяти лет располагаются на южной стороне храма, на крыше первого этажа строения. За пчелами присматривают не смотрители собора, а профессионалы — сотрудники французской городской пчеловодческой компания Beeopic Apiculture.

Во время пожара в Нотр-Даме парижане собирались на улицах города, чтобы молиться о сохранении святыни, или в напряжении смотрели прямую трансляцию, наблюдая, как обрушиваются шпиль и крыша собора. Пчеловод Beeopic Сибилла Мулен тоже в ужасе наблюдала за зданием, охваченным пламенем.

«Конечно, первые переживания были о соборе, но следом я подумала: что будет с пчелами? И я продолжала смотреть телетрансляции, но подписи внизу экрана всегда скрывали крышу ризницы, где стояли ульи, и я не могла понять, есть ли там огонь.

К тому же пожарные могли сбить ульи во время тушения», — рассказала она изданию The Guardian.

Мулен не смогла посмотреть на состояние ульев еще несколько месяцев. Дело в том, что первые полгода сохранялась опасность обрушения каменного свода XIII века, кроме того, возник риск надышаться свинцовой пылью, которая здесь была в изобилии.

Женщина смогла добраться до своих питомцев лишь после того, как она прошла курс по технике безопасности, в июле 2019 года — в это время пчелы как раз приносят мед. К счастью, она обнаружила, что насекомые не только не пострадали, но и работают в своем обычном режиме: тогда Мулен смогла собрать 66 кг меда из трех ульев. Образцы сразу отправили в канадские лаборатории для проверки на наличие свинца.

Колонии пчел выдержали близость к высоким температурам, которые достигали, по некоторым оценкам, 800°С. Сотрудники собора и пчеловоды считают, что пчелы спаслись благодаря удачному расположению — ульи находятся на крыше первого этажа здания, на 30 м ниже основной крыши, которая обрушилась во время пожара.

«Пожар, похоже, вообще не затронул пчел. Конечно, вокруг ульев много вредных веществ, та же свинцовая пыль, но они не похожи на детей: не будут объедать стенки ульев или садиться куда-либо еще, кроме цветов. Единственная загрязненная субстанция, с которой они могли бы вступить в контакт — это вода», — говорит Мулен.

По словам смотрителей собора, колония медоносных пчел на крыше Нотр-Дама — «это кусочек природы в бетонном мире». Пчелы производят не только мед, который затем продают или дарят как церковные сувениры, но и воск, из которого производят свечи.

В среднем с одного улья Нотр-Дам получает более 20-25 литров меда, урожай зависит от того, насколько солнечным выдается лето.

Beeopic сдает клиентам ульи в аренду по €3 тыс. в год: «Каждые десять дней мы осматриваем ульи, занимаемся всей бюрократией, связанной с ветеринарной службой, выкачиваем мед, разливаем его в банки и даже клеим этикетки, которые нам предоставляет заказчик».

Компания занимается именно городским пчеловодством и поддерживает ульи в 700 точках по всему Парижу и предместьям. Сегодня пчелы живут на крышах многих знаменитых достопримечательностей французской столицы: Парижской оперы, театра «Комеди Франсез», Оперы Гарнье, Музея Орсе и Гран-Пале, французской штаб-квартиры Coca-Cola и главного здания Louis Vuitton.

Некоторые из этих организаций продают мед, другие — используют в качестве сувениров. Пятизвездочный отель Mandarin Oriental, например, дарит баночку меда со своих крыш постояльцам, которые просят менять полотенца и постель в номере реже обычного. Так отель поощряет людей, которые экономят водные ресурсы планеты.

Париж — богатое застолье

Медоносных пчел в Париже начали разводить более 160 лет назад: первые ульи появились в Люксембургском саду в 1856 году по инициативе пчеловода Анри Аме. Тогда же он основал первое во Франции и второе в мире общество пчеловодства, а также школу, где обучают этому ремеслу — она работает и сейчас. Старейшая пасека страны до сих пор сохранилась в Люксембургском саду — ульи спрятаны от посторонних глаз в тенистой и малолюдной его части.

Среди учеников школы пчеловодства был реквизитор Парижской оперы Жан Поктон. В 50 лет он увлекся разведением пчел и после обучения в школе в 1980-х заказал свой первый улей, который ему доставили на работу, в оперу. Поктон планировал отвезти его за город, чтобы там обустроить улей, но не успел сделать это за 48 часов, в течение которых пчелы могли жить в коробке. На помощь Поктону пришел случай, а точнее — пожарный Парижской оперы. Он рассказал, что сам уже давно разводит форель в огромной цистерне во дворе оперы и посоветовал Поктону на время затащить улей на крышу, где пчелы никому не будут мешать.

Поктон так и сделал, а когда через две недели вернулся, чтобы забрать улей, то обнаружил, что в нем полно меда.

«Они производили мед так же, как если бы это было за городом», – удивился он.

Когда в опере узнали, что на их крыше появилась колония медоносных пчел, Поктону предложили продавать мед в их сувенирной лавке. Так, постепенно ульи появились на многих крышах Парижа, а пчелы стали жителями столицы.

Люди, далекие от пчеловодства, могут усомниться в том, что пчелам в шумном городе хватает пыльцы, чтобы производить мед. Однако Париж отличается разнообразием растений — жители выращивают цветы с весны до поздней осени, особенно любимы горожанами цветочные горшки, которые можно вешать на окно. Во французской столице достаточно парков и садов, в котором растут даже апельсиновые деревья и жасмин. Пчелам нравится разнообразие вкусов, уверяют специалисты, а парижский мед приобретает необычный оттенок вкуса, который можно сравнить с вишней и жевательной резинкой.

«Представьте улей в деревне рядом с полем гречихи. Пчелы вынуждены изо дня в день ползать по одним и тем же цветкам, никакого разнообразия, нудный обед каждый день. А в городе множество цветов, деревьев, можно менять маршрут полета, кормиться как на богатом застолье с переменой блюд», – рассказала Сибилла Мулин.

Кроме того, городская среда, как ни странно, может быть менее вредной для медоносных пчел, чем поля за городом. Дело в том что в сельском хозяйстве уже давно используются пестициды и гербициды, убийственные для пчел. По сравнению с этой химией выхлопы городского транспорта для насекомых совершенно безобидны.

К тому же температура в городе, обычно немного выше, чем в соседних сельских районах, что тоже идет на пользу пчелам.

В результате городские пчелы, как правило, производят даже больше меда, чем их «коллеги» из сельской местности.

При этом разводить слишком много пчел в городе нельзя: на одной крыше обычно размещают не больше двух-трех ульев, иначе их обитатели начинают раздражаться из-за тесного соседства.Чтобы получить килограмм меда, одна пчела должна облететь примерно 6 млн цветов и преодолеть 150 тыс. км. При этом пчелы не улетают от своего домика дальше, чем на 3 км, поэтому рядом с ними должно быть достаточно цветов, чтобы конкуренция за пыльцу не была слишком высокой.

Медоносных пчел на крышах могут разводить и обычные горожане. Для этого надо зарегистрировать пасеку, убедившись, что в радиусе 25 м нет школ и больниц. Городские власти таким образом поощряют программу, инициированную Национальной ассоциацией пчеловодства. Дело в том, что за последние 30 лет в мире исчезла почти половина всех видов диких пчел. Такое резкое сокращение насекомых-опылителей приводит не только к тому, что с полок магазинов исчезает мед.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из 100 видов сельскохозяйственных культур (обеспечивают 90% продовольствия на планете) более 70% опыляются пчелами. То есть с пчелами связано производство трети всего продовольствия в мире, которое в настоящее время оценивается в $380 млрд.