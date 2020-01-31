Обрушение стадиона в Петербурге: найдено тело рабочего

При демонтаже крыши СКК «Петербургский» погиб рабочий, сообщили в МЧС. Его тело нашли спасатели при разборе обломков. «Фонтанка» ранее писала, что во время демонтажа пострадал как минимум один рабочий, который не успел залезть в строительную люльку.

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По данным издания, жертвой обрушения стал 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров. Мужчина во время срезки стальных тросов, удерживающих крышу, вылез из люльки и при этом не был пристегнут страховочным тросом.

Согласно инструкции по демонтажу кровли, все работники должны были находиться в люльках, которые держали подъемные краны.

На кадрах, которые были сняты во время обрушения крыши здания, видно, как прямо под ногами одного из рабочих оно начинает рушиться, после чего мужчина бежит к спасательной люльке, где уже был его коллега, но не успевает за нее зацепиться и спастись. Из-за обрушения он теряется из виду.

После обрушения крыши к месту происшествия прибыли медики и спасатели. По данным СМИ, на пр. Юрия Гагарина, 8 приехала карета реанимации и несколько машин пожарной и поисково-спасательной служб. Тем временем СК организовал проверку.

В ГУ МЧС в свою очередь ранее отмечали, что под завалами могут находиться люди. «Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем «Фонтанка» обращает внимание, что разбором кровли могла заниматься компания ООО «АН Дорстройпроект». «По данным ЕГРЮЛ, это фирма с нулевым опытом демонтажных работ. Она зарегистрирована три месяца назад — 25 октября 2019 года, ее основным видом деятельности указана «деятельность автомобильного грузового транспорта», — пишет «Фонтанка».

LifeShot сообщает, что вслед за обрушением город накрыло огромное облако пыли. Площадь обрушения СКК составляет более 25 тыс. кв. метров.

Ранее экспертиза, которую провел институт «Геореконструкция», показала, что крышу спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина необходимо снести. По данным специалистов, которые изучили проржавевшую крышу, в здании опасно находиться, отмечает издание «Петербургский дневник».

В результате проверки оказалось, что сама по себе уникальная крыша здания неоднократно протекала, а ее мембрана, состоящая из 56 стальных лепестков, истончилась чуть ли не в два раза.

«Самая известная протечка имела место во время подготовки к чемпионату Европы по фехтованию в мае прошлого года. Но ее просто невозможно было скрыть», — вспоминал начальник отдела развития материальной базы Комитета по физической культуре и спорту Кирилл Манкевич. Он также отмечал, что здание в течение 40 лет было в федеральной собственности, из-за чего «городские власти не имеют сведений, проводился ли там капитальный ремонт кровли».

Несмотря на ликвидацию возникающих протечек и гидроизоляцию, ржавчина разрасталась. В итоге ее глубина достигла 2 мм.

«Толщина мембранного листа, размеры, количество точек крепления — все это было изучено специализированными организациями, которые, опираясь на нормативные документы, определяют текущее состояние конструкций. И если они разглядели, что коррозия приняла угрожающий размер, значит, надо принимать меры», — добавил Манкевич.

Вместе с тем мнения экспертов разделились. Так, архитектор Никита Явейн в комментарии «Петербургскому дневнику» заявил, что если считать коррозию в 2 мм критической, то тогда следует закрыть половину исторических зданий — в том числе Исаакиевский собор.

В то же время представители организации, которая проводила экспертизу, уверены, что крышу невозможно было восстановить. «Я все эти дыры видел, трогал пальцами. Штопорные штыри, удерживающие эту мембрану действительно пришли в негодность, что страшно смотреть», — рассказал местному СМИ научный руководитель ООО «ПИ Геореконструкция» Владимир Улицкий.

Он предположил, что крыша была построена в спешке, якобы рабочие могли стараться успеть «к какому-нибудь празднику». Затем, по мнению специалиста, ее «эксплуатировали ненадлежащим образом». Вместе с тем Улицкий подтвердил, что, возможно, стоит закрыть некоторые исторические памятники. «Да, их все не мешало бы отправить на реконструкцию, но мы их слишком любим», — сказал он «Петербургскому дневнику».

На месте СКК планируется построить самую крупную ледовую арену мира. Она должна быть возведена к маю 2023 года. Арена будет многофункциональной, ее вместимость, по информации местных СМИ, составит 20300 зрительских мест.