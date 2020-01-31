«Что-то в воздухе напугало»: почему погибла группа Дятлова

Эксперты назвали новую версию гибели членов туристической группы Игоря Дятлова, тела которых были найдены на Северном Урале в 1959 году. По мнению поисковиков и родственников погибших, причиной смерти студентов стала техногенная катастрофа, сообщает издание Znak.com.

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Причина гибели группы Дятлова, значительную часть которой составляли студенты и выпускники Уральского политехнического института (УПИ), остается одной из главных загадок СССР и России в XX веке.

Туристы не вернулись на базу в назначенный день, после чего в конце февраля четыре трупа с телесными повреждениями были обнаружены поисковиками-добровольцами, штатными спасателями и примкнувшими к ним охотниками-манси на разном расстоянии от палатки.

Мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин в числе первых оказался на месте аварии. По его словам, группа спасателей исследовала местность тщательнейшим образом.

«Первое. Мы все пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа. Правда, тогда этот термин в 1959 году еще не назывался. Но было понятно, что в воздухе их что-то напугало. Причем что-то земного происхождения», — заявил он в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Согрин также отметил, что внезапно появившимся предметом могла стать ракета или отработанная ступень. Кроме того, некий летательный аппарат мог издавать звук, который не выдерживали уши, поэтому группа была вынуждена покинуть палатку.

Ранее поисковики, работавшие на месте трагедии в 1959 году, также обращали внимание на своеобразное состояние снега вокруг палатки погибших — он был покрыт коркой льда. Кроме того, на нем отчетливо виднелись человеческие следы. Согласно одной из версий, такое состояние снежного покрова стало последствием предполагаемого взрыва летательного аппарата — сначала он растаял от вспышки тепла, а потом резко вернулся в твердое состояние.

«Причину удалось понять только косвенно. Скорее всего, при техногенной катастрофе произошел выброс ядовитого вещества — топлива или продуктов горения, что заставило их молниеносно покинуть палатку ночью, толком не одевшись и не обувшись. Ясно было одно, что оставаться для них там было смертельно опасно. Все остальное, что с ними случилось, лишь следствие этого», — сообщил Согрин.

Еще одним подтверждением его слов являлись и показания туристов других туристических групп, также находившихся на соседних маршрутах одновременно с «дятловцами». Все они вспоминали о странном свечении в небе.

Сестра самого Игоря Дятлова также рассказала о том, что их родителям всегда внушали одно и то же — ребята ушли от палатки и прожили не более двух часов. Причиной их смерти якобы стало обморожение.

Тем не менее, увидеть реальные документы с заключениями врачами не могли ни они, ни кто-либо из других семей потерявших родственников, заявил частный расследователь, писатель Олег Архипов. По его словам, после обнаружения первых пяти трупов погибших туристов проводилась судебно-химическая, гистологическая и радиологическая экспертизы, результаты которых так никому и не позволили узнать.

«Как только результаты были готовы, сразу пришли люди в серых пальто. Они изъяли не только сами акты экспертиз, которых сейчас нет в деле, но и образцы органов, отобранных у покойных для проведения исследований», — заявил Архипов.

В связи с этими и многими другими обстоятельствами Фонд памяти группы Дятлова, который представляет интересы погибших туристов, уже заявил о намерении написать обращение с просьбой с нуля инициировать расследование уголовного дела по факту произошедшего. Оно будет направлено на имя нового генпрокурора РФ Игоря Краснова.

1 февраля 2020 года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура РФ приняла решение вернуться к старому расследованию обстоятельств гибели туристов в 1959 году. Возобновившие проверку прокуроры отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии, отрабатывая только три: сход лавины, ураган и так называемая снежная доска.

В 2015 году проверку загадочной гибели туристов по инициативе Следственного комитета также провели криминалист Владимир Соловьев и почетный сотрудник ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Как удалось установить криминалистам, прохождение атмосферного фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до -40°C.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.