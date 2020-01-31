Двое зараженных: коронавирус пришел в Россию

Из-за вспышки нового вида коронавируса, унесшего жизни 213 человек, Россия примет ряд мер по предупреждению распространения заболевания в стране. План действий уже одобрен оперативным штабом и в скором времени будет представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Около 640 граждан РФ, находящихся в китайской провинции Хубэй, по желанию эвакуируют на родину в сопровождении Роспотребнадзора и поместят на двухнедельный карантин.

Российские туристы с острова Хайнань, численность которых оценивается в 2665 человек, также вернутся в РФ. Из них на карантин будут отправлены только те, у кого зафиксируют повышенную температуру.

Рабочие визы в КНР будут запрещены, а пешеходные и автомобильные границы РФ с Китаем — закрыты. Авиасообщение со страной с 1 февраля будет прекращено, исключение составят рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу, а также регулярные рейсы китайских авиакомпаний, прибывающие в терминал F аэропорта Шереметьево. Пересечение российско-монгольской границы также будет ограничено.

Кроме того, ФАС и Росздравнадзор будут следить за тем, чтобы цены на противовирусные лекарства не завышались. Китаю же будет направлена гуманитарная помощь. Власти также могут послать туда специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. Сотрудники МЧС находятся в шестичасовой готовности к вылету.

По словам Голиковой, в России зарегистрировано два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области.

При этом оба заболевших — граждане Китая, прибывшие в РФ 26 и 28 января. Сейчас их состояние стабильно, у них нет температуры и клинических проявлений 2019-nCoV.

Голикова отметила, что в понедельник будет решено, перенесется ли сочинской инвестиционный форум на другую дату. Ранее 31 января 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что власти могут отказаться от идеи проведения мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники отмечало, что на форуме обычно присутствует значительное количество представителей КНР.

Комментируя ситуацию с новым видом коронавируса, распространяющимся по всему миру, Песков заметил, что российские власти обеспокоены нынешним положением дел.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством», — заявил пресс-секретарь президента.

Касательно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса, представитель главы России указал, что список был составлен без консультации с Кремлем. Перечень, состоящий из трех препаратов, был опубликован 30 января 2020 года. В нем фигурируют Рибавирин, применяемый против гепатита C, рекомбинантный интерферон бета lb, снижающий частоту и тяжесть обострений склероза, и Лопинавир/Ритонавир, прописываемый для терапии ВИЧ-инфекции.

«Не может же Минздрав лекарства обсуждать с администрацией, какое она имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать», — пояснил Песков.

Отметим, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном совещании объявила о «международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса».

Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о мерах, принятых КНР для борьбы с заболеванием, и отметил, что причин ограничивать международные поездки и торговлю пока нет.

На данный момент число заразившихся 2019-nCoV приблизилось к 10 тыс. человек, при этом 99% случаев зафиксировано в КНР, отмечает Deutsche Welle. Оставшийся 1% приходится на чуть более 20 государств, среди которых Италия, Франция, Германия, Финляндия, США и Япония. Количество зарегистрированных смертей уже достигло 213 человек, среди которых пока только китайцы. 56-летняя «нулевая пациентка», заболевшая новым видом коронавируса первой, выздоровела. Уже подтверждено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Вспышка нового вида коронавируса, вызывающего пневмонию, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Эпицентром распространения заболевания стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сейчас в населенном пункте с более 11 млн жителей объявлен карантин.