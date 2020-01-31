Похоронил в подвале: как квартирант пытал пенсионерку

Пензенский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Твери, убившему и похоронившему хозяйку съемной квартиры в подвале. Об этом сообщается на сайте регионального главка прокуратуры.

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По версии следствия, в июле 2018 года Артур Цыбульский с супругой и тремя малолетними детьми арендовал квартиру в Пензе у 61-летней местной жительницы. В конце месяца женщина приехала к ним, чтобы обсудить вопрос о выкупе квартиры, однако арендатор внезапно напал на нее, нанес несколько ударов ногой по голове и потребовал отдать мобильный телефон и банковские карты.

После того как пенсионерка выполнила все требования, он связал ее по рукам и ногам, а затем спустил в погреб дома, где привязал к лестнице и вставил в рот кляп. На следующий день семья Цыбульских в полном составе съехала на другую квартиру.

Тем не менее, на этом злоумышленник не остановился: он потратил со счетов своей жертвы 389 тыс. рублей, а также проник в ее квартиру и украл ноутбук, телевизор, стиральную машину, набор столовых принадлежностей на сумму более 42 тыс. рублей. Затем Цыбульский вернулся в съемную квартиру, чтобы избавиться от пенсионерки.

«Для этого он изготовил из матерчатой ткани второй кляп, насильно глубоко вставил его в рот потерпевшей и завязал ее голову тканью. В результате чего женщина через непродолжительный период времени скончалась от механической асфиксии», — сообщили в прокуратуре. Кроме того, на шее погибшей также были зафиксированы следы от электрической переноски — как оказалось, изначально мужчина пытался задушить ее своими силами. Убедившись, что жертва мертва, Цыбульский решил засыпать подвал землей.

Тревогу о пропаже женщины первой начала проявлять ее дочь, проживающая в США. Женщина добилась того, чтобы полицейские выехали в квартиру ее матери — там 30 июля они раскопали заваленный землей погреб и нашли труп женщины.

Кроме того, следователям также удалось установить, что Артур Цыбульский ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи, разбой и угон. В частности, в декабре 2017 года мужчина обманным путем забрал автомобиль у жителя Ярославля, пообещав тому, что выплатит деньги позже.

«После согласия продавца злоумышленник уехал на автомобиле в неизвестном направлении, причинив значительный ущерб на сумму 82 700 рублей. Автомобиль продал. Он был обнаружен в феврале 2018 года в технически неисправном состоянии и возвращен хозяину», — пояснили в прокуратуре.

В результате злоумышленнику было предъявлено обвинение сразу по пяти статьям УК РФ – «Мошенничество», «Грабеж», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», «Кража с незаконным проникновением в жилище» и «Убийство». Свою вину он так и не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.

Цыбульский попытался объяснить следствию, что забрал у пенсионерки только те деньги, которые ранее перечислил ей на счет за аренду квартиры. Расправиться с женщиной он решил после того, как узнал о финансовых махинациях, которые она якобы проводила со своими арендаторами. Тем не менее, добиться смягчения приговора ему не удалось.

«После вынесения присяжными обвинительного вердикта, суд назначил Цыбульскому наказание в виде 22 лет 3 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении ведомства.

Суд также обязал преступника выплатить родственникам погибшим два млн рублей и возместить расходы на погребение. Похищенное ранее имущество пенсионерки также вернулось ее родственникам.