Эпидемия коронавируса: что важно знать к 31 января

Число жертв растет с каждым днем

На данный момент в мире новым типом коронавируса 2019-nCoV заразились 7818 человек — из них 7736 находится в Китае, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Скончались, по данным организации, 170 человек — все они проживали в республике.

Реклама

При этом комитет по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР располагает другими данными: так, согласно информации ведомства, число заболевших только в одном Китае достигло 8152, а случаев с летальным исходом за сутки стало 171.

Еще более ужасающие цифры опубликовал телеканал CGTN — в его материале указано, в КНР сейчас госпитализированы 9692 инфицированных, при этом 213 человек уже скончались.

Как и прежде, большая часть заболевших приходится на провинцию Хубэй, где и произошла вспышка вируса — 4,9 тыс. случаев, из которых 162 с летальным исходом. Далее следует провинция Чжэцзян с 428 зараженными — после нее Гуандун (354), Хэнань (278), Хунань (277) и Аньхой (200), уточняет комитет по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

В свою очередь в Пекине выявлены 114 инфицированных граждан, а в Шанхае – 112.

Как с эпидемией борются в России

В России на данный момент не зафиксировали ни одного случая коронавируса, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Несмотря на это 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке.

С полуночи 31 января были закрыты 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Когда ограничение будет снято, не указано.

Также в связи со стремительным распространением вируса Минздрав РФ опубликовал на своем сайте «Список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых».

В документе ведомство рекомендует для профилактики и лечения заболевания употреблять три препарата: рибавирин, лопинавир или ритонавир, а также рекомбинантный интерферон бета-1b.

При этом в Минздраве отметили, что пока в стране не разработана этиотропная терапия относительно коронавируса, то есть лечение, направленное на устранение причины возникновения болезни.

В этих же методических рекомендациях Минздрав указал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у заболевших коронавирусом — в частности острую респираторную инфекцию легкого течения, пневмонию без дыхательной недостаточности, пневмонию с острой дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром (дыхательная недостаточность с развитием отека легких, а также нарушением внешнего дыхания и гипоксией — «Газета.Ru»), а также сепсис и септический шок.

Отмечается, что заражение крови уже было зафиксировано у 25% пациентов инфицированных — 16% из них тяжело больны, 5% находятся в критическом состоянии, и 4% скончались. Также более чем у трети больных наблюдается гипоксемия — понижение содержания кислорода в крови. Почти у всех заболевших обнаружена пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, сообщает Минздрав.

Как коронавирус расходится по миру

По данным ВОЗ, коронавирус уже проник в 18 стран мира — там с данным заболеванием госпитализированы 82 человека.

В связи с этим организация признала вспышку нового заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

Максимальное число инфицированных, помимо Китая, наблюдается в Таиланде — 14 человек. Следом идет Япония с 11 заболевшими и Сингапур с 10. В Австралии и Малайзии по семь граждан заразились коронавирусом, в США и Франции страдают от заболевания по пять человек. Также случаи заражения выявлены в Германии (4), ОАЭ (4), Южной Кореи (4), Канаде (3), во Вьетнаме (2), а также в Камбодже, Филиппинах, Непале, Шри-Ланке, Индии и Финляндии — там зафиксировано по одному случаю инфицирования.

Между тем в центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране выявлены уже шесть случаев заболевания, передает телеканал ABC News.

Шестой случай заражения стал первым в штатах, при котором коронавирус передался от человека к человеку. Передача произошла между супругами 60-ти лет. Женщина недавно путешествовала по КНР — и была в Ухани, где и находится очаг распространения вируса. В итоге она передала мужу заболевание.

Из-за того, что коронавирус становится глобальной угрозой, многие авиакомпании прекратили сообщение с Китаем — в их число входят Air France EgyptAir. Air Canada, а также British Ariways и немецкий перевозчик Luthnansa. American Airlines не приостановила авиаперелеты, но сократила количество рейсов.