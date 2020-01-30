«Начала истерить»: россиянка угрожала взорвать самолет

В аэропорту Домодедово задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет, летевший из Симферополя в Москву.

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«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово», — сообщили в авиакомпании S7, которой принадлежит экстренно севший борт.

Отмечалось, что самолет благополучно приземлился и был направлен на отдельную стоянку. Вскоре к нему подъехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб для выяснения обстоятельств инцидента.

«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы аэропорта.

По данным Telegram-канала Mash, самолет пришлось экстренно сажать из-за 35-летней Антонины Полодиянцевой. «Кричала, что из сумки исходит угроза. Что она заминирована», — рассказали пассажиры. Mash отмечает, что женщина увлекалась психотерапией и личностным ростом.

«Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что что-то с самолетом. И не хотела отдавать сумку», — пояснил Mash другой пассажир самолета.

После того как лайнер приземлился, к дебоширке подошел правоохранитель. После разговора с ним женщина немного успокоилась и согласилась дождаться оперативников, отмечает Telegram-канал. Пассажиры уточнили, что их выпустили из самолета не сразу после того, как Полодиянцеву задержали сотрудники полиции.

Источник «Интерфакса» отмечает, что угрожавшая взорвать самолет женщина была пьяна. Тем не менее, сообщает РИА «Новости», взрывного устройства у нее не обнаружили.

Знакомые Полодиянцевой тем временем описывают ее «как психологически не сформировавшуюся личность». «Она могла просто в какой-то момент взять и расплакаться. Ходила на курсы личного роста, на фитнес-тренинги, но была очень необязательной, всегда находила какие-то причины-проблемы-загвоздки и бросала начатое. Иногда с истерикой», — передает Telegram-канал Hue слова знакомых женщины.

В то же время мать дебоширки не верит в ее виновность. «Ну как может быть правдой? Она уравновешенный, спокойный человек. Она улетала в хорошем настроении, все было хорошо у нее. Я говорю: «Ты корвалол выпила?». Она говорит: «Ну я боюсь же летать. Главное, чтобы не забрали водичку», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

В настоящее время, как отмечают СМИ, часть пассажиров самолета уже выпустили, часть остались для дачи показаний. На борту лайнера находились, по предварительным данным, более 200 человек. Из них порядка 195 пассажиров и около 8 членов экипажа.

За последние полтора месяца это не первый случай в столичном аэропорту Домодедово, когда пассажир угрожал взорвать самолет, рейсом которого он летит. Так, в середине декабря прошлого года мужчина, направлявшийся из Москвы в Краснодар, заявил, что планирует взорвать гранату. «Информация была доведена до сведения командира воздушного судна», — рассказывали в пресс-службе перевозчика, которому принадлежит лайнер.

После этого борт дополнительно проверили сотрудники оперативных служб аэропорта. Они повторно досмотрели сам самолет, груз, багаж и непосредственно пассажиров. Дебошира вскоре задержали.

«Информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась», — заключили в пресс-службе авиакомпании. Вместе с тем источник РИА «Новости» отметил, что пассажир был пьян.

Инцидент привел к тому, что рейс задержали на несколько часов — он должен был вылететь в Краснодар в 13:45 мск, а фактически направился туда в 16:32.