Смертельный удар: как кассир отомстил покупателю в Москве

В Москве задержан 28-летний кассир одного из магазинов крупной торговой сети — его подозревают в убийстве 38-летнего покупателя. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 20 января 2020 года в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве. Там между мужчиной, работающим кассиром, и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры сотрудник избил москвича.

Как сообщает Telegram-канал Bazа, кассир заметил, что один из покупателей украл банку кофе и хотел выйти из магазина. Работник остановил мужчину и привел его в подвал, чтобы показать правонарушение, зафиксированное камерой.

Однако в подвале началась ссора. Мужчина якобы стал оскорблять работников магазина и угрожать им. В итоге разозлившийся кассир ударил обидчика в живот, а затем по голове. Затем он подвел посетителя к банкомату, чтобы тот снял деньги и оплатил кофе.

После драки пострадавший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы — медики диагностировали ему разрыв селезенки.

В СК по Москве возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В четверг, 30 января, следствие ходатайствует перед судом об аресте кассира. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее, 5 января 2020 года, похожий инцидент произошел в одном из магазинов Нижнего Новгорода. Там банку кофе попытался украсть 37-летний постоянный покупатель — кражу также заметил один из кассиров.

Между ними завязался конфликт — в итоге сотрудница магазина вызвала охранников. Бойцы ЧОП, несколько раз ударив покупателя, повалили его на пол. Как пишет телеканал НТВ, они пинали его ногами по голове, при этом мужчина даже не пытался сопротивляться.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, пострадавший был пристегнут наручниками к прилавку. Как выяснил региональный портал NN.ru, нижегородец явился в магазин изрядно пьяным.

«Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес продавца-кассира и персонала магазина. Усмотрев в действиях посетителя угрозу своей жизни и здоровью, один из работников нажал тревожную кнопку. В действиях частного охранника усматриваются формальные признаки превышения им своих должностных полномочий», — заявили в МВД.

В итоге Следственный комитет по Нижнему Новгороду завел на 28-летнего сотрудник ЧОП уголовное дело по части 1 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий работником частной охранной организации».