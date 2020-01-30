«Держись! Не засыпай»: трагическая гибель звезды «Ералаша»

В Волгограде в ходе уличного конфликта 20-летний волгоградец убил 16-летнего студента колледжа. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла вечером около 19.00 по местному времени (18.00 мск) 29 января в узком проходе, ограниченном со всех сторон торговыми павильонами, между технологическим колледжем и трамвайными путями. Оба волгоградца были со своими товарищами. В тесном проходе они толкнули друг друга плечом. В итоге предполагаемый злоумышленник ударил подростка ножом в шею и вместе со своими друзьями убежал с места преступления.

«Я шел по этому переулку, было примерно 18.20. Вижу, на асфальте лежит парень весь в крови, а вокруг уже толпа людей собралась. Раненого мальчишку держал за голову друг, пытаясь сдержать поток крови, который лил с шеи.

Сквозь слезы он повторял «Держись! Не закрывай глаза! Не засыпай!»», — рассказал изданию «КП-Волгоград» один из свидетелей произошедшего.

После этого студент был доставлен в больницу в бессознательном состоянии с проникающим колото-резаным ранением шеи. Несмотря на старания врачей, спустя непродолжительное время подросток скончался.

«Да, они были знакомы. И все случилось не из-за удара плечами — у них уже случались конфликты. После новости об убийстве многие задают вопрос: замешаны ли в преступлении кавказцы? Нет, это русский парень. Кавказцы могут подраться, но не убить», — заявил порталу V1.ru приятель погибшего.

По факту случившегося СК по Волгограду возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Предполагаемого злоумышленника задержали спустя несколько часов. В это время он застирывал от крови свою одежду, пытаясь скрыть следы преступления, пишет kp.ru.

Между тем, по данным того же портала, с убийцей юноша никогда знаком не был. 16-летний волгоградец хорошо учился, был спокойным и дружелюбным. Какое-то время занимался боксом, потом плаванием, снимался в «Ералаше». Мать мальчика умерла много лет назад, отец находится далеко на заработках — воспитывали его бабушка и тетя.

Однако выяснилось, что ранее он привлекался за кражу у сверстника мобильного телефона. Суд назначил ему год ограничения свободы, он ходил с браслетом на руке. О задержанном известно, что ранее он привлекался за кражи, угрозу убийством, а также нанесение ножевых ранений.

Похожее ЧП ранее произошло в Екатеринбурге. Там вечером 5 ноября 2019 года возле одного из жилых домов между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в ходе которого была смертельно ранена 15-летняя школьница. Участники драки ранее не были знакомы друг с другом, передавал региональный Следком.

По подозрению в убийстве екатеринбурженки задержали 16-летнего местного жителя. У него в квартире был обнаружен нож. По версии следствия, подросток убил девушку из-за неосторожно сказанной ею фразы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.