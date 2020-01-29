«Превышен порог»: школы массово закрываются из-за ОРВИ

ОРВИ и грипп начинают массово атаковать россиян — за минувшую неделю превышение эпидемического порога было зафиксировано в 11 субъектах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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«На 4 неделе 2020 года (с 20 по 26 января) в целом на территории Российской Федерации отмечается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ, при этом доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов увеличивается», — указано в сообщении службы.

В то же время, по словам специалистов, доля респираторных вирусов — парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других — снижается.

Согласно приведенным данным, в целях подготовки к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране было привито почти 74 млн человек. Это число составило около 50,5% от численности населения. «Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — уточняется в сообщении.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ по всей стране на карантин начали закрываться учебные учреждения. Так, в Челябинске работу прекратили две школы, в которых заболели более 25% учащихся. Еще 126 классов в других учреждениях города также отправили учеников по домам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления здравоохранения.

Вместе с тем в Челябинске уже появилось первое сообщение о смерти из-за гриппа – жертвой заболевания стала 13-летняя школьница. Сейчас проверку по факту ее смерти проводит региональный Следком.

«В вечернее время 24 января 2020 года в реанимационном отделении лечебного учреждения областного центра скончалась 13-летняя девочка, доставленная за несколько часов до случившегося в больницу. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено», — сообщили в ведомстве, уточнив, что ребенок попал в больницу с высокой температурой.

До 31 января будут оставаться на карантине и две школы во втором по величине городе Челябинской области – Магнитогорске. Там заболели более 20% учеников.

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области сейчас оценивается как предэпидемическая. 29 января в регионе пройдет заседание областного штаба по гриппу, на котором будет решаться вопрос о целесообразности введения массового карантина.

В других районах Сибири также зафиксированы вспышки ОРВИ – за минувшую неделю в Новосибирске с симптомами заболевания слегли почти 17 тыс. человек.

«С целью предотвращения распространения гриппа и ОРВИ руководителями образовательных учреждений полностью приостановлена деятельность одной малокомплектной общеобразовательной организации и частично шести школ (закрыто 11 классов) и 31 дошкольного образовательного учреждения», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Смоленске резкий скачок в количестве заболевших – на 40,5% за неделю – также вынудил администрации 11 школ приостановить учебный процесс в 38 классах. Несмотря на то что в целом в Смоленской области за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 26%, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе остается ниже порогового.

Жителям Нижнего Новгорода повезло меньше — там эпидемический порог оказался превышен, в связи с чем несколько образовательных учреждений сразу же закрылись на карантин. С 28 января отменены занятия и во всех школах Саратова, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии.

Калужскую область инфекция также не обошла стороной. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, всего за прошлую неделю там было зафиксировано 5025 случаев ОРВИ и 13 — гриппа. В одном из районов – Перемышльском – превышение эпидпорога достигло 28%. На карантин закрылись 14 классов в пяти школах города.

До 5 февраля ушли на карантин и 15 школ Владикавказа, сообщили в администрации местного самоуправления. Во Владивостоке по домам распустили 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях, в Приморье – 80 классов в 28 школах.

Тем не менее, как пояснили в минздраве Приморья, массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года. Происходящее связывают с тем, что ребята возвращаются с зимних каникул.

«Многие проводят праздничное время преимущественно дома, мало бывают на улице, кто-то уезжает семьей в жаркие страны. Как следствие, требуется время для акклиматизации. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание», — сообщили в ведомстве.

В то же время параллельно с привычными в зимнее время ОРВИ и гриппом по миру продолжает бушевать новый коронавирус из Китая. Как установили эксперты исследовательского центра Министерства здравоохранении, он распространится на территории РФ в середине февраля.

Тем не менее, уже сейчас в разных регионах РФ людей госпитализируют с подозрением на опасное заболевание. Так, по словам источника «Интерфакса», 28 января в Воронеже в больницу попали женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Оба они недавно вернулись из КНР.

Как сообщили изданию в управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгее, в тот же день в Майкопе госпитализировали молодую девушку, вернувшуюся из Китая. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

На фоне пугающих новостей из Китая спрос на медицинские маски начал расти с каждым днем – только за последнюю неделю их продажи в РФ выросли в 13 раз. Из-за этого изделия почти исчезли из аптек и существенно подорожали.

При этом около 50% изделий поступают в Россию из Китая, сообщил «Известиям» гендиректор компании-производителя масок в РФ «КИТ» Владимир Виденин. В связи с ажиотажным спросом на маски в России активизировались и спекулянты.

«Стали появляться компании, которые желают сотрудничать, сделать крупный заказ, а на этапе обсуждения условий и заключения контракта пропадают. Или же поступают запросы от фирм, у которых закрыты счета. Видно, что возник в том числе спекулятивный спрос, многие стараются урвать возможность перепродать крупные партии», — сообщил Виденин.