Убила себя и сына: что погубило 32-летнюю россиянку

В Красноярске в квартире одного из жилых домов найдены тела трехлетнего ребенка и 32-летней женщины. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, 28 января 2020 года бывший муж пришел навестить сына, однако на звонки и стук ему никто не ответил. Заподозрив неладное, красноярец забрался на балкон, где и обнаружил в комнате тела экс-супруги и общего ребенка. По предварительным данным СК, женщина сначала убила сына, а затем покончила с собой.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства», — уточнили в краевом Следкоме.

Уточняется, что семья на учете в органах внутренних дел не состояла. Местный телеканал «ТВК» со ссылкой на источник сообщает, что мужчина хотел забрать ребенка, так как его вторая супруга не могла иметь детей.

Следственным комитетом по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее, 23 января 2020 года, стало известно о страшной трагедии в Пермском крае. Там, по данным СК, 32-летняя женщина задушила двух своих детей: пятилетнего сына и годовалую дочь. Еще двое детей спрятались — им удалось выжить. После убийства она попыталась покончить с собой — ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако спустя два дня женщина скончалась. По предварительной информации, смерть женщины наступила от остановки сердца.

Задушенных детей обнаружил вернувшийся домой глава семьи. Оставшиеся два ребенка девяти и трех лет находятся с ним. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Между тем в министерстве соцразвития Пермского края рассказали порталу 59.ru, что семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла, в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях не числилась.

При этом родственники погибшей считают, что у женщины была послеродовая депрессия. Она находилась в декретном отпуске. Многодетную мать все знали как верующую женщину. «Медикам она успела сказать, что спасала детей от бесов», — сказала редакции газеты «Парма» тетя женщины Валентина.

Как передавал телеканал РЕН ТВ, в соцсетях женщина следила за пабликами о православии и воспитании детей. Ее семья вела активный образ жизни и увлекалась велоспортом — супруг в частности был участником любительских турниров.

«Мне кажется, ей не хватало общения. Она звала меня в гости, но я не успевала — дела. Мы с лета так ни разу и не увиделись, но знакомые говорили, что ей тяжело. Хотя муж у нее очень заботливый — всегда привозил их с детками на службу, потом забирал, помогал как мог», — рассказала подруга семьи телекомпании КТВ.

16 января 2020 года в Новосибирске произошла похожая история. По версии следствия, 28-летняя женщина задушила свою девятилетнюю дочь, после чего выпала из окна восьмого этажа. Подозреваемую доставили в больницу с различными травмами, но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

«Она была в сознании. У нее множественные травмы, в том числе и травмы позвоночника», — сообщили НГС на станции скорой медицинской помощи.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, молодая мать страдала от смертельного заболевания. На фоне этого начались проблемы с психикой — к тому же она нигде не работала и была домохозяйкой.

Свой поступок мать попыталась объяснить в записке, которую нашли в квартире. Жительница Новосибирска писала, что больше так жить не может, устала от боли в голове и не хочет быть ни для кого обузой. В конце письма призналась в любви к дочери.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве 9-летнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего»», — уточнили в Следственном комитете.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.