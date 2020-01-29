«Бил в живот»: беременную сибирячку зверски зарезали в подъезде

34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

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По версии ведомства, трагедия произошла 27 января в одном из многоквартирных домов на улице Кирова Октябрьского района. В тот день злоумышленник поджидал бывшую сожительницу в подъезде дома, где она снимала квартиру.

Нападение засняла камера наблюдения, установленная на первом этаже — видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как 33-летняя женщина заходит в подъезд с покупками в руках и вызывает лифт. В это время, держа в руках большой нож, к ней подходит подозреваемый.

Он перекрывает путь экс-возлюбленной и уводит ее в сторону – там спустя несколько секунд разговора мужчина наносит жертве многочисленные удары ножом. «Бил в живот, не щадя ребенка. Женщина была на 32-33 недели беременности», — рассказал источник в силовых структурах сайту kp.ru.

Женщина попыталась уйти от злоумышленника, однако он продолжал резать ее по животу и спине. Сибирячка еще несколько секунд старалась устоять на ногах – в это время кровь лилась на пол.

Потом она села на пол, что-то сказала бывшему сожителю, но в ответ он несколько раз ударил ее ногами по лицу, после чего убежал с места преступления.

Истекающую кровью женщину позже обнаружили в подъезде дети, рассказали ее соседи kp.ru. Она была еще в сознании — назвала свое имя и срок беременности, чтобы те сообщили о происшествии в скорую помощь и ребенка удалось спасти. Через некоторое время сибирячку госпитализировали — в больнице ее сердце остановилось.

Злоумышленник тем временем покинул город на попутной машине. По данным новосибирского СК, силовики задержали мужчину в Омске через сутки после трагедии – там он скрывался в одной из гостиниц. После этого злоумышленника вернули в родной город — на него завели дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте.

Позже выяснилось, что злоумышленник и есть отец ребенка, которого носила погибшая, однако, как сообщили знакомые пары, мужчина сильно ревновал возлюбленную и даже подозревал, что женщина забеременела не от него. «Мы с ней особо не общались, но во дворе часто встречались. Во дворе ходят слухи, что там был какой-то любовный треугольник между ними», — рассказала бывшая соседка убитой сибирячки сайту kp.ru.

О том, что злоумышленник был вспыльчивым и ревнивым в отношениях с погибшей говорят судебные акты, оформленные на него. Так, мужчину уже штрафовали за оказание физического сопротивления в отношении полицейского и за вождение в нетрезвом виде, в результате которого произошло ДТП – в этот момент в автомобиле также находилась сибирячка. В суде она взяла вину на себя, заявив, что именно она находилась в момент аварии за рулем, однако судья не поверил женщине и лишил подозреваемого водительских прав.

Друзья погибшей объяснили, что несмотря на агрессивное поведение возлюбленного сибирячка его очень любила. «Мы бы никогда не могли подумать, что он сможет такое сотворить с Натальей! Да, он был вспыльчивым, агрессивным. Но у него все равно были какие-то рамки. Когда мы увидели видео, что он с ней делал, пришли в ужас!», — рассказала приятельница убитой kp.ru.

Однако незадолго до трагедии женщина не выдержала скандалов на почве ревности сожителя и съехала от него. «Он избил ее сильно. Она сказала, что заявит в полицию, собрала вещи и съехала от него.

Он обзванивал адвокатов, рассказывал, что поднял руку на нее из-за ревности, мол, изменяла. <…> Причем, скандал у них этот был не первый. Они то сходились, то расходились», — сообщил знакомый пары.

Жители дома, где и произошла расправа над сибирячкой, подозревают, что здесь она скрывалась от своего экс-возлюбленного. «Даже не предполагаем, кто эта девушка. Она снимала квартиру, но, скорее всего, недолго. У нас жильцы меняются очень часто, тут много квартир посуточно сдается, всех не запомнишь. Возможно, она посуточно снимала», — предположила соседка погибшей.

Многоэтажный дом, куда переехала потерпевшая после расставания, считается в Новосибирске элитным – он оснащен видеокамерами, а на входе стоит будка с охраны. В связи с этим местные жители возмутились бездействием сотрудников ЧОП, в результате которого злоумышленник попал в подъезд.

«Убийца зашел во двор вместе с жильцом дома, который его не знал. Охранники не обратили на это внимание», — рассказал сосед 33-летней сибирячки.