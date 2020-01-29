Зарубил палашом: кому не угодил ростовский депутат

Убийца ростовского депутата Андрея Алабушева обнаружен мертвым в ходе осмотра дома погибшего. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следователей, мужчина покончил с собой после нападения на Алабушева и его жену. «Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель», — указано в сообщении.

На убийство предполагаемого преступника могли подтолкнуть неприязненные отношения с депутатом. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства случившегося – для помощи ростовским следователям в регион направлены криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники Главного СУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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«Председатель Следственного комитета России дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и мотивы, побудившие мужчину совершить убийство», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», убийцей мог стать местный бизнесмен Александр Полуян. Мужчина якобы проник в коттедж Алабушевых и убил супругов средневековым оружием — палашом. После этого он поднялся на второй этаж дома и свел счеты с жизнью.

При этом, как сообщил источник агентства ФАН в правоохранительных органах региона, Алабушевы могли самостоятельно впустить преступника в дом. «По предварительной версии, Алабушевы сами открыли дверь. Вначале преступники убили жену Ольгу, потом депутата», — сообщил собеседник.

Источник также обратил внимание на то, что Алабушев имел хороший доход – свыше трех млн в год, что является очень солидной цифрой для региона. «Возможно, поэтому преступники и вышли на него. Но это пока основная версия — ограбление. Будут рассматривать и другие», — подчеркнул собеседник агентства.

Коллеги Алабушева из заксобрания в свою очередь уверены — убийство мог совершить только психически нездоровый человек, сообщает «360».

«Думаю, это сделал больной человек. Какие там деньги могут быть замешаны? Он — ученый, человек, который занимался наукой. Не знаю, какие могли быть мотивы. <…> Может, что-то личное, кто-то на него сильно обижался», — предположил руководитель региональной фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов.

64-летний депутат местного законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга были найдены мертвыми в собственном особняке 28 января. Первыми об этом сообщили коллеги депутата, которые также выразили глубокие соболезнования родным и близким покойных.

«Мы подтверждаем информацию, что произошло убийство. Он депутат заксобрания, видный ученый, научный работник, автор многих публикаций. Занимался исследованием вопросов, связанных с сельским хозяйством. Жил и работал в Зеленоградском районе. Умный, интеллигентный, активный человек. Сами потрясены такой новостью», — заявили в заксобрании радиостанции «Говорит Москва».

Тела с признаками насильственной смерти обнаружил водитель депутата --– он приехал, чтобы забрать Алабушева. «Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше», — рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По словам самого водителя, им с напарником пришлось перелезть через забор, чтобы попасть в особняк. «Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — цитирует слова водителя Telegram-канал Mash. Мужчина также отметил, что никаких угроз депутату ранее не поступало.

Позже сотрудники регионального Следственного комитета уточнили, что на телах убитых были обнаружены рубленые раны. Как уточнял портал «Регион online», смерть Алабушевых наступила от тяжелых открытых черепно-мозговых травм.

По факту преступления ведомство возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Согласно информации из открытых источников, Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области. Впоследствии он переехал в Ростов-на-Дону, где окончил Донской сельскохозяйственный институт. Был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, а также академиком Российской академии наук. За годы своей трудовой деятельности его наградили Серебряной и Золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России» и медалью «Ветеран труда».