Обойдутся без суда: силовикам откроют доступ к данным россиян

Сотрудники силовых структур могут получить доступ к персональным данным россиян. С такой идеей выступил новый министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета 27 января, сообщают «Ведомости».

Речь идет о государственных данных, информации банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас доступ к ним правоохранительные органы получают только по решению суда.

Как пояснил изданию управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, отказы в таких случаях силовики получают крайне редко – в связи с этим инициатива министра действительно имеет смысл. Главное, по его мнению, помимо этого также организовать доступ к сведениям о том, когда и зачем использовалась конфиденциальная информация.

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Однако добиться таких изменений без внесения правок в Конституцию невозможно, уверены в группе «Агора», сообщают «Ведомости». Коблев в ответ на это заявил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В ходе заседания Шадаев также коснулся темы цифровизации госуслуг и способов идентификаций граждан. По мнению министра, главной целью является снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. В идеале этот показатель не должен превышать трех часов в год. Кроме того, к 2024 году у граждан РФ должен появиться доступ ко всем данным о них, которые находятся в распоряжении государства, а также к сведениям о том, кому они были переданы, указано в инициативе Шадаева.

Ранее, в конце декабря 2019 года, депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех российских SIM-карт. Об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В письме, направленном на имя руководителя службы, Чернышов выдвинул три инициативы. Первая — запуск платформы-агрегатора для физических и юридических лиц, позволяющей проверить, какие мобильные номера зарегистрированы на человека или компанию. Вторая — всероссийская перепись SIM-карт, чтобы выявить уже нефункционирующие номера. Кроме того, депутат также хочет усилить надзор за оборотом серых «симок» в даркнете.

Как отметил Чернышов, сейчас злоумышленники активно пользуются личными данными граждан и регистрируют на них телефонные номера, которые впоследствии фигурируют в преступных схемах. Из-за этого невинные россияне могут быть привлечены к уголовной отвественности.

Депутат намерен привлечь к переписи и контролю за SIM-картами и крупнейших сотовых операторов. Участники «Большой четверки» уже поддержали инициативу по борьбе с серыми «симками», подчеркнув, что это потребует финансовых затрат со стороны провайдеров мобильной связи.

«Мы принимаем ряд мер для борьбы с этим явлением, в первую очередь через изменение наших договоров с дилерами, где предусмотрены штрафные санкции за факт выявления серых сим-карт», — заявила РБК пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева.

Представитель «МегаФона» Никита Данилов в свою очередь высказал мнение, что отраслевое законодательство уже и так эффективно борется с нелегальными распространителями SIM-карт, а появление еще одной базы данных создаст дополнительную нагрузку на операторов. В Tele2 согласились, что существующая в компании система и так хорошо справляется с выявлением недобросовестных граждан, которые нарушают правила реализации SIM-карт. В МТС от комментариев отказались, передает РБК.

В сентябре 2019 года стало известно, что в России началась разработка системы альтернативной идентификации абонентов мобильными операторами по лицу и голосу.

Благодаря этому нововведению абоненту не придется ходить в офис сотовой компании — если система будет внедрена, то для регистрации в сети абоненту понадобится только собственная фотография и запись голоса. Также отмечается, что новые возможности идентификации помогут внедрению виртуальной SIM-карты, или eSIM, в России.

Кроме того, в прошлом году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с инициативой внедрения SIM-карт нового образца, защищенных отечественной системой шифрования. Согласно информации Минкомсвязи, SIM-карты иностранного производства, оснащенные зарубежной криптозащитой, могут угрожать безопасности россиян.

Чтобы граждане РФ могли пользоваться своими телефонами и не бояться утечек данных, ведомство предложило использовать систему шифрования, одобренную Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Эти требования предусмотрены так называемым «пакетом Яровой», также известным как пакет антитеррористических поправок. На текущий момент эта инициатива приостановлена.