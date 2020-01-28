Звонок на миллион: телефонные мошенники разоряют россиян

Почему россияне верят мошенникам

Трое мошенников, грабивших пенсионеров при помощи телефонных звонков, задержаны в Московской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России. По данным ведомства, в полицию поступило заявление от 78-летней москвички, которая отдала мошенникам 470 тыс. рублей.

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«Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения потерпевшей предложили приобрести дорогостоящий лекарственный препарат», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Испуганная пенсионерка согласилась, после чего к ней приехал курьер с тремя емкостями, за которые требовалось отдать почти полмиллиона рублей. Уже расплатившись с «гонцом», женщина поняла, что ее обманули и обратилась к полицейским. Вскоре мошенников удалось найти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержаны две женщины и мужчина, уроженцы одного из государств ближнего зарубежья, — сообщили в МВД. — По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек».

Сейчас полиция устанавливает всех, кто мог пострадать от деятельности злоумышленников – еще одно аналогичное преступление уже удалось выявить. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Суд принял решение заключить их под стражу.

24 января также стало известно о задержании жительницы Воронежской области, которой удалось посредством телефонных звонков выманить у пенсионеров в разных городах России около 7 млн рублей. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти на след предполагаемой преступницы удалось в Геленджике – там она пыталась снять крупную сумму в банкомате. В общей сложности ей вменяется 11 эпизодов мошенничества.

По данным следствия, жертвами женщины стали в основном люди пожилого возраста. В Геленджике злоумышленница позвонила 85-летнему мужчине и сообщила, что является работницей системы здравоохранения. Внушив собеседнику, что ему полагается компенсация за приобретение якобы некачественных медпрепаратов, она попросила перечислить необходимую для выплаты комиссию. В итоге пенсионер самостоятельно перевел мошеннице 200 тыс. рублей на указанные ею банковские реквизиты.

О подобных случаях мошенничества ранее предупреждали в Следственном комитете. По данным следователей, обращения граждан поступают ежедневно. «Собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы», — описывали правоохранители схему действий преступников.

Тем не менее, как уточнили следователи, такие действия невозможны со стороны сотрудников госструктур на законодательном уровне — для возмещения причиненного вреда предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших.

В середине декабря 2019 года 69-летняя жительница Подмосковья также перевела на счет телефонных мошенников 2,9 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе главка столичной полиции, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее счет была совершена хакерская атака.

«Гражданка положила трубку, но через некоторое время перезвонил тот же человек, сказав, что необходимо вернуть ее деньги и сообщил счет. Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Женщина узнала, что наткнулась на мошенников только через несколько дней, когда пришла в отделение банка.

Число преступников растет

По данным Генпрокуратуры, опубликованным на сайте ведомства, только за январь-февраль 2019 года в России было зарегистрировано порядка 150 тыс. случаев хищения чужого имущества, совершенного путем мошенничества — в том числе с использованием телефонной связи.

В целом ущерб от этих преступлений составил 491 млрд рублей.

В МВД в свою очередь пообещали предоставить изданию необходимую статистику, однако на момент публикации заметки ответа от министерства не поступило.

Ранее составители законопроекта об отключении мобильной связи в местах лишения свободы, внесенного в Госдуму в январе 2020 года, ссылались на статистическую информацию МВД, согласно которой количество преступлений подобного плана в РФ существенно выросло с 2017 года. Так, за первые три квартала 2018 года полицейские зарегистрировали 59,6 тыс. случаев мошенничества, по сравнению с 44 тыс. за предыдущий год.

Каждый десятый россиянин подвергался атаке

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», опубликованному летом 2019 года, почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную сумму денег из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

При этом около 33% жителей РФ признавали, что сталкивались с таким мошенничеством, либо слышали о нем от членов семьи и друзей, однако только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы.

О росте доли мошенничества с использованием социальной инженерии в конце декабря минувшего года рассказал и начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, особую популярность приобрели звонки мошенников клиентам банка под видом службы безопасности кредитной организации.

«Жалоб на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тыс., в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений», — рассказал он «Коммерсанту».

При этом с 2018 года мошенники стали провоцировать на проведение незаконной операции саму жертву, что значительно снижает эффективность систем банка для противодействия хищению клиентских средств. Кроме того, злоумышленники также освоили технологию подмены телефонного номера – благодаря ей жертва видит входящий звонок с номера телефона, которым пользуется банк. Особенно такой подход стал популярен в конце 2019 года – согласно данным Сбербанка, число уникальных номеров, с которых звонят злоумышленники, составило 170 тыс.

В отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России указано, что в 2019 году организация отправила на блокировку информацию о пяти тыс. номерах мобильных операторов и номерах в коде 8‐800. Это почти в 39 раз больше, чем годом ранее, когда было заблокировано 127 телефонных номеров. ЦБ также намерен инициировать внесение изменений в закон о связи, чтобы операторы активнее шли навстречу регулятору и блокировали подменные номера.

В ноябре минувшего года о новом виде телефонного мошенничества рассказывали и в Роструде, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным службы, злоумышленники выдавали себя за инспекторов и сообщали о проведении внеплановых проверок, предлагают разные платные услуги и литературу, которая якобы сможет уменьшить последствия от любых проверок инспекции.

Подобные случаи мошенничества были зафиксированы в российской столице, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, а также в Мурманской, Липецкой Астраханской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах.

Компания Group-IB ранее также предупреждала россиян о новой схеме кражи денег у пользователей банковских приложений – из-за нее потери кредитных организаций в 2019 году достигали 6-8 млн руб. ежемесячно. Данные организации публиковали РИА «Новости».

Согласно выявленной схеме, мошенники устанавливают на телефон жертвы приложение удаленного доступа, после чего получают возможность распоряжаться ее деньгами. Ежемесячно фиксируется свыше тысячи попыток изъять средства со счетов с помощью этой схемы, отмечали в Group-IB.